У РФ суд розгляне апеляції ще чотирьох військовополонених моряків — Полозов



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Трьох поранених українських військовополонених моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку буде направлено на обстеження до лікарні

Об 11:00 (за місцевим часом) розглянуть скарги від Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки та Олега Мельничука

У РФ міський суд Москви сьогодні розгляне чотири апеляційні скарги від чотирьох українських моряків. Про це у Facebook повідомив адвокат Микола Полозов.

«Сьогодні, 20 лютого, апеляційна інстанція Московського міського суду розгляне скарги захисту на постанову Лефортовського районного суду про продовження терміну утримання під вартою відносно шостої четвірки військовополонених українських моряків», — написав адвокат.

Полозов уточнив, що об 11:00 (за місцевим часом) у залі №235 розглянуть скарги від Андрія Артеменка, Андрія Ейдера, Василя Сороки та Олега Мельничука.

Раніше уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова повідомила українському омбудсмену Людмилі Денісовій, що трьох поранених українських військовополонених моряків Андрія Артеменка, Андрія Ейдера та Василя Сороку буде направлено на обстеження до лікарні.

Як відомо, 25 листопада російські військові біля берегів Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України — катери «Бердянськ» і «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольні РФ «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці всіх затриманих українських моряків за обвинуваченням за ч. 3 ст. 322 Кримінального кодексу РФ (незаконний перетин кордону). Зараз усі вони перебувають у СІЗО «Лефортово».