США встановлять на своєму есмінцеві лазер

Вартість контракту складає 150 млн доларів

Командування систем ВМФ США підписало контракт із компанією Lockheed Martin вартістю 150 млн доларів на розробку і встановлення лазера (High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler/HELIOS) на есмінцеві Arleigh Burke Flight IIA до 2020 року. Інший такий лазер буде встановлений на випробувальному майданчику. Про це повідомляє видання Naval Today.



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Лазер встановлять на військовий корабель США

Вартість контракту складає 150 млн доларів

Командування систем ВМФ США підписало контракт із компанією Lockheed Martin вартістю 150 млн доларів на розробку і встановлення лазера (High Energy Laser and Integrated Optical-dazzler/HELIOS) на есмінцеві Arleigh Burke Flight IIA до 2020 року. Інший такий лазер буде встановлений на випробувальному майданчику. Про це повідомляє видання Naval Today.

Метою даного проекту є прискорення застосування лазерів в ВМФ США. HELIOS матиме потужність 60-150 кВт, і в тому числі дозволятиме боротися із розвідницькими БПЛА.

Залежно від ефективності роботи двох перших лазерів ВМФ США може замовити іще десять одиниць подібних систем. В такому випадку вартість контракту із Lockheed Martin збільшиться до 942 млн. доларів.