США ввели нові санкції проти Венесуели



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Ніколас Мадуро та його поплічники продовжують порушувати права людини, говориться в указі президента США щодо санкцій проти Венесуели

Окрім міністерств та департаментів уряду Венесуели, нові санкції США поширюються також на Центральний банк країни та державну нафтову компанію

США запровадили проти Венесуели нові санкції, заморозивши усю нерухомість венесуельського уряду на території Штатів.

Про це йдеться в указі президента США, оприлюдненому на сайті Білого дому.

«Усе майно та майнові інтереси уряду Венесуели на території США або у володінні громадян США блокується та не може передаватися, експортуватися, оплачуватися чи інакше застосовуватися», - говориться в указі.

Окрім міністерств та департаментів уряду Венесуели, нові санкції США поширюються також на Центральний банк країни та державну нафтову компанію.

У документі зазначається, що Ніколас Мадуро та його поплічники продовжують порушувати права людини, перешкоджати свободі слова та заважати Хуану Гуайдо виконувати повноваження тимчасового президента Венесуели.

Нагадаємо, раніше офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти корупційної мережі, яка виводила мільйони доларів із соціальних програм і до якої були причетні члени родини Ніколаса Мадуро.

Джерело: Укрінформ