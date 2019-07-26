США ввели санкції проти родини Мадуро



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Серед осіб, які опинилися у новому списку обмежень, є троє пасинків Мадуро

Офіційний Вашингтон оголосив про введення санкцій проти корупційної мережі, яка виводила мільйони доларів із соціальних програм і до якої були причетні члени родини президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Про це заявив у четвер державний секретар США Майкл Помпео.

«Сполучені Штати ввели санкції проти п'яти осіб, що були залучені в комплексну мережу хабарництва та відмивання грошей для того, щоб роками обкрадати населення Венесуели, а також проти ще п'ятьох осіб та 13-ти організацій, пов'язаних із цими корумпованими діячами», - зазначив Помпео.

Водночас, глава Держдепартаменту США уточнив, що серед осіб, які опинилися у новому списку обмежень, є троє пасинків Мадуро (Вальтер, Йоссер і Йошвал), колумбійський бізнесмен Алекс Сааб, який є керівником корупційної мережі, а також сини першої леді Сілії Флорес.

Корупційна мережа зосереджувалась на збагаченні наближеного до Мадуро оточення за рахунок програми соціального забезпечення громадян країни. Через це багато жителів Венесуели їли один-два рази на день у той час, як режим присвоював собі мільйони доларів.

«Мадуро та його поплічники перетворили програму на політичну зброю та механізм самозбагачення», - підкреслив Помпео.

У цьому зв'язку він послався на висновки звіту Управління Верховного комісара ООН з прав людини від 5 липня, у якому наголошується, що «нераціональне використання ресурсів, а також корупція режиму Мадуро сприяли економічній та гуманітарній кризі в Венесуелі«.

Державний секретар США також закликав міжнародну спільноту продовжити підтримку тимчасового президента Венесуели Хуана Гуайдо, Національну асамблею та народ Венесуели.

Напередодні повідомлялося, що в Венесуелі знову сталося масове відімкнення електрики. Вимкнення електроенергії сталося увечері 22 липня в ряді районів столиці Венесуели, Каракасі, і ще 15 штатах.

Раніше у Венесуелі навесні відбулося щонайменше чотири масштабні відключення електрики за місяць.

7 березня через аварії на найбільшій гідроелектростанції країни в Венесуелі сталося відключення електрики в більшості штатів. Наступний блекаут, від якого постраждали 16 з 21 венесуельських штатів, стався 25 березня. Третє масштабне відключення електроенергії увечері 29 березня торкнулося Каракаса та інших великих міст, включаючи Маракайбо, Валенсію, Маракай і Сан-Крістобаль.

Венесуельський уряд вважає перебої з електропостачанням в країні результатом саботажу з боку США і опозиції. Опоненти ж називають причиною відключень знос електромереж через брак інвестицій в інфраструктуру, недостатнє обслуговування і корупцію.

Офіційний Вашингтон оголосив санкції проти двох високопоставлених чиновників режиму Мадуро в Венесуелі, які через свої корупційні дії посприяли колапсу у сфері електроенергетики, що стало результатом масштабних блекаутів у країні.