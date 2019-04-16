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    США за рік майже вдвічі збільшили експорт нафти

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    <p>Минулого року США експортували &laquo;чорне золото&raquo; в 42 країни і території в усьому світі</p> - США за рік майже вдвічі збільшили експорт нафти

    Минулого року США експортували «чорне золото» в 42 країни і території в усьому світі

    У 2018 році експорт американської нафти зріс до 2 млн барелів на добу

    США в 2018 році майже вдвічі збільшили експорт нафти й довели його до 2 млн барелів на добу.

    Про це 15 квітня повідомило міністерство енергетики США.

    «У 2018 році експорт американської нафти зріс до 2 млн барелів на добу, що майже вдвічі перевищує аналогічний показник 2017 року 1,2 млн барелів на добу», - йдеться в звіті відомства.

    У Міненерго також відзначили, що минулого року США експортували «чорне золото» в 42 країни і території в усьому світі.

    При цьому «протягом року напрямки експорту істотно змінювалися, оскільки експорт американської нафти в Китай впав» до 228 тисяч барелів на добу, а поставки в такі країни, як Канада, що займає перше місце в списку найбільших імпортерів американського «чорного золота» (378 тисяч барелів на добу, або 19% від експорту), і Південна Корея (236 тисяч барелів нафти на добу, друге місце), зросли. Найбільшим регіоном-імпортером американської нафти стала Азія.

    У відомстві підкреслили, що зростання експорту безпосередньо пов'язане з тим, що обсяг видобутку нафти в США минулого року досяг 10,96 млн барелів на добу. Він зріс на 17% порівняно з 2017 роком і побив рекорд, встановлений у 1970 році.

    При цьому в цілому експорт американської нафти в другій половині року (2,2 млн барелів на добу) був вищим, ніж у першій половині (1,8 млн барелів на добу).

    Раніше прогнозувалося, що ринок нафти у світі зрівноважиться в другому кварталі цього року.

    Джерело: Кореспондент.net

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