США за рік майже вдвічі збільшили експорт нафти



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Минулого року США експортували «чорне золото» в 42 країни і території в усьому світі

У 2018 році експорт американської нафти зріс до 2 млн барелів на добу

США в 2018 році майже вдвічі збільшили експорт нафти й довели його до 2 млн барелів на добу.

Про це 15 квітня повідомило міністерство енергетики США.

«У 2018 році експорт американської нафти зріс до 2 млн барелів на добу, що майже вдвічі перевищує аналогічний показник 2017 року 1,2 млн барелів на добу», - йдеться в звіті відомства.

У Міненерго також відзначили, що минулого року США експортували «чорне золото» в 42 країни і території в усьому світі.

При цьому «протягом року напрямки експорту істотно змінювалися, оскільки експорт американської нафти в Китай впав» до 228 тисяч барелів на добу, а поставки в такі країни, як Канада, що займає перше місце в списку найбільших імпортерів американського «чорного золота» (378 тисяч барелів на добу, або 19% від експорту), і Південна Корея (236 тисяч барелів нафти на добу, друге місце), зросли. Найбільшим регіоном-імпортером американської нафти стала Азія.

У відомстві підкреслили, що зростання експорту безпосередньо пов'язане з тим, що обсяг видобутку нафти в США минулого року досяг 10,96 млн барелів на добу. Він зріс на 17% порівняно з 2017 роком і побив рекорд, встановлений у 1970 році.

При цьому в цілому експорт американської нафти в другій половині року (2,2 млн барелів на добу) був вищим, ніж у першій половині (1,8 млн барелів на добу).

Раніше прогнозувалося, що ринок нафти у світі зрівноважиться в другому кварталі цього року.

Джерело: Кореспондент.net