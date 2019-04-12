Ринок нафти у світі зрівноважиться в другому кварталі цього року



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Саудівська Аравія лідер зі скорочення рівня видобутку нафти

Міжнародне енергетичне агентство спрогнозувало ситуацію на ринку нафти в 2019 році. Так видобуток нафти в країнах, які не входять в ОПЕК, збільшиться на 1,7 млн барелів нафти на добу. В 2018 році приріст в цій групі країн складав 2,8 млн. барелів нафти. Найбільше скорочення видобування цього року буде спостерігатися в США – із 2,1 млн. барелів до 1,3 млн. За січень-лютий 2019 року попит виріс на 1 млн барелів на добу. Загалом же МЕА не очікує збільшення глобального попиту протягом цього року більше чим на 1,4 млн барелів на добу. Про це пише видання «Коммерсантъ».

В той же час в країнах ОПЕК спостерігається скорочення видобування нафти в березні 2019 року на 550 тисяч барелів на добу до 30,1 млн барелів. Видобування в Саудівській Аравії впало до дворічного мінімуму, скоротившись за останній місяць на 320 тисяч барелів.

Також впало і видобування в Венесуелі – до 870 тисяч барелів на день проти 1,14 млн. барелів. Країни ОПЕК виконали угоду про скорочення видобування на 153%. РФ зі свого боку виконала угоду лише на 52%, зменшивши видобування за минулий місяць на 40 тисяч барелів на добу до 11,63 млн. барелів нафти.

Як наслідок, МЕА очікує, що ринок нафти повністю збалансується в другому кварталі 2019 року. Хоча вже на сьогодні ціна на нафту збільшилася до 70 доларів за барель проти 50 доларів в грудні минулого року.

Наступне засідання по угоді щодо скорочення видобування в рамках формату ОПЕК+ заплановане на 17-18 квітня 2019 року.