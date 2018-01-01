США запустили ракету Delta IV із секретним військовим супутником

Замовником запуску супутника є Національне розвідувальне управління США, діяльність якого засекречена

Зі стартового комплексу бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія проведений пуск ракети-носія Delta IV, яка доставить на орбіту супутник Національного управління військово-космічної розвідки NROL-47. Трансляція першого в цьому році запуску United Launch Alliance вела компанія-оператор. До цього запуск двічі відкладався через погодні і технічні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Запуск ракети Delta IV

Замовником запуску супутника є Національне розвідувальне управління США, діяльність якого засекречена

Зі стартового комплексу бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія проведений пуск ракети-носія Delta IV, яка доставить на орбіту супутник Національного управління військово-космічної розвідки NROL-47.

Трансляція першого в цьому році запуску United Launch Alliance вела компанія-оператор.

До цього запуск двічі відкладався через погодні і технічні причини. Інформація про призначення та технічні характеристики супутника засекречені.

Місія NROL-47 стала першим запуском ULA в 2018 році і 27-им запуском для Національного розвідувального управління.

Ракета-носій Delta IV має три двигуна і здатна доставляти на орбіту вантаж масою приблизно до 29 тонн.

Замовником запуску супутника є Національне розвідувальне управління США, діяльність якого засекречена.

Як відомо, 8 січня американська космічна компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 із космічним апаратом Zuma, чиє призначення тримається в секреті.

Проте, військовий супутник США досі не вийшов на орбіту.

Запуск Zuma був запланований на листопад 2017 року, однак кілька разів відкладався.