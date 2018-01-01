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    США запустили ракету Delta IV із секретним військовим супутником

    Замовником запуску супутника є Національне розвідувальне управління США, діяльність якого засекречена
    Зі стартового комплексу бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія проведений пуск ракети-носія Delta IV, яка доставить на орбіту супутник Національного управління військово-космічної розвідки NROL-47. Трансляція першого в цьому році запуску United Launch Alliance вела компанія-оператор. До цього запуск двічі відкладався через погодні і технічні
    • Сьогодні, 07:59
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    Запуск&nbsp;ракети Delta IV
    Запуск ракети Delta IV

    Замовником запуску супутника є Національне розвідувальне управління США, діяльність якого засекречена

    Зі стартового комплексу бази ВПС США Ванденберг у штаті Каліфорнія проведений пуск ракети-носія Delta IV, яка доставить на орбіту супутник Національного управління військово-космічної розвідки NROL-47.

    Трансляція першого в цьому році запуску United Launch Alliance вела компанія-оператор.

    До цього запуск двічі відкладався через погодні і технічні причини. Інформація про призначення та технічні характеристики супутника засекречені.

    Місія NROL-47 стала першим запуском ULA в 2018 році і 27-им запуском для Національного розвідувального управління.

    Ракета-носій Delta IV має три двигуна і здатна доставляти на орбіту вантаж масою приблизно до 29 тонн.

    Замовником запуску супутника є Національне розвідувальне управління США, діяльність якого засекречена.

    Як відомо, 8 січня американська космічна компанія SpaceX запустила ракету Falcon 9 із космічним апаратом Zuma, чиє призначення тримається в секреті.

    Проте, військовий супутник США досі не вийшов на орбіту.

    Запуск Zuma був запланований на листопад 2017 року, однак кілька разів відкладався.

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