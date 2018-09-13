США заявили, що обігнали Росію у видобутку нафти



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У червні та серпні США обійшли РФ у видобутку сирої нафти вперше із лютого 1999 року

Вперше за 45 років США стали світовим лідером за обсягом видобутої нафти.

Про це повідомляє Адміністрація США із питань енергетичної інформації.

«Цього року США, вірогідно, обійшли Росію та Саудівську Аравію, ставши найбільшим виробником сирої нафти у світі», - йдеться у повідомленні.

При цьому у США зазначили, що ці висновки ґрунтуються на попередніх підрахунках.

«Вперше за понад два десятиліття у лютому видобуток сирої нафти у США перевищив її виробництво у Саудівській Аравії. У червні та серпні США обійшли РФ у видобутку сирої нафти вперше із лютого 1999 року», - наголошується у документі.

Експерти Адміністрації із питань енергетичної інформації прогнозують, що США видобуватимуть більше нафти за Саудівську Аравію та Росію упродовж цього та наступного років.

«Здешевлення нафти у середині 2014-ого призвело до того, що американські виробники обмежили свої затрати й тимчасово зменшили видобуток нафти. Однак, після зростання цін на початку 2016-го інвестиції та виробництво почали зростати. Натомість, РФ та Саудівська Аравія зберегли відносно стабільний рівень зростання видобутку нафти упродовж останніх років», - зазначили у відомстві.

Джерело: Укрінформ