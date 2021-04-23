Справа MH17: суд повідомив про теми слухань

Наступне засідання у справі заплановано на 21 травня

В окружному суді Гааги в Нідерландах сьогодні завершилися слухання у справі про збиття малазійського Boeing рейсу МН17 в липні 2014 року на Донбасі.

В ході засідання суддя Хендрік Стейнхаус підтвердив, що слухання по суті стартують 7 червня, і розповів, які теми будуть порушуватися.

«В ході судових засідань суд має намір зупинитися на питаннях які неодноразово піднімалися:

- Чи був рейс MH17 збитий ракетною системою «Бук»?

- Чи була випущена ракета з «Бука» з поля під Первомайським?

- Чи брали участь в цьому підсудні?», - повідомив Стейнхаус.

За словами судді, на слуханні по суті суд обговорить, які розслідування в справі ще не завершено і чому вони все ще тривають.

У той же час, за його словами, суд вважає, що не дивлячись на те, що деякі розслідування тривають, це не заважає початку розгляду справи по суті з 7 червня.

Наступне засідання у справі заплановано на 21 травня. На ньому суд визначиться з порядком «інспекції« місця реконструкції частин літака, яка пройде 26 травня.