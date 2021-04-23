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    Справа MH17: суд повідомив про теми слухань

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    Судове засідання у справі МН17 відбувається у Гаазі - Справа MH17: суд повідомив про теми слухань
    Судове засідання у справі МН17 відбувається у Гаазі
    Фото з відкритих джерел

    Наступне засідання у справі заплановано на 21 травня

    В окружному суді Гааги в Нідерландах сьогодні завершилися слухання у справі про збиття малазійського Boeing рейсу МН17 в липні 2014 року на Донбасі.

    В ході засідання суддя Хендрік Стейнхаус підтвердив, що слухання по суті стартують 7 червня, і розповів, які теми будуть порушуватися.

    «В ході судових засідань суд має намір зупинитися на питаннях які неодноразово піднімалися:

    - Чи був рейс MH17 збитий ракетною системою «Бук»?
    - Чи була випущена ракета з «Бука» з поля під Первомайським?
    - Чи брали участь в цьому підсудні?», - повідомив Стейнхаус.

    За словами судді, на слуханні по суті суд обговорить, які розслідування в справі ще не завершено і чому вони все ще тривають.

    У той же час, за його словами, суд вважає, що не дивлячись на те, що деякі розслідування тривають, це не заважає початку розгляду справи по суті з 7 червня.

    Наступне засідання у справі заплановано на 21 травня. На ньому суд визначиться з порядком «інспекції« місця реконструкції частин літака, яка пройде 26 травня.

    Теги: суд суддя розслідування
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