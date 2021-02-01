Справа МН17: з'явилися деталі першого у цьому році засідання суду

Сьогодні у суді були присутні родичі загиблих, їхні адвокати, а також захист одного з чотирьох обвинувачених

У Нідерландах у судовому комплексі «Схіпхол» закінчилося перше цього року судове засідання у справі МН17.

Як повідомляє «Укрінформ», наступне відбудеться 8 лютого о 14:00, за місцевим часом.

Сьогодні у суді були присутні родичі загиблих, їхні адвокати, а також захист одного з чотирьох обвинувачених, «ГРУшника» Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу. Жоден з обвинувачених не з’явився.

Сторона обвинувачення, відповідаючи на сьогоднішній виступ захисту Пулатова наголосила, що аналіз уламків, про який говорять адвокати росіянина, вже був проведений і є в матеріалах справи. Також нідерландський прокурор підкреслив, що саме на уламках, які долучили до реконструкції, можна побачити найбільше ушкоджень та слідів від зброї.

Тож, інші уламки не відіграють такого великого значення. У свою чергу нідерландський адвокат Сабіна тен Дуссхате, яка представляє інтереси Пулатова, під час свого виступу підкреслила, що захист хоче побачити усі 18 контейнерів уламків, щоб зрозуміти щодо яких саме захисту Пулатова може знадобитися додатковий аналіз.

Як відомо, у Нідерландах у судовому комплексі «Схіпхол» біля Амстердама вранці 1 лютого стартувало перше цього року судове засідання у справі МН17. На цих слуханнях, зокрема, мають розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій та інше.

Як відомо, 17 липня 2014 року неподалік Тореза Донецької області був збитий Boeing 777 компанії «Малазійські авіалінії«, що виконував регулярний рейс МН17. Загинули всі пасажири та екіпаж (загалом 298 осіб).

Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з російського «Бука». Об'єднана слідча група (JIT) назвала імена перших чотирього підозрюваних – Сергій Дубинський (позивний «Хмурий»), Ігор Гіркін (позивний «Стрелок»), Олег Пулатов (позивний «Гюрза»), Леонід Харченко (позивний «Кріт»).

У листопаді 2019 року частину обвинувального висновку у справі МН-17 передали до суду Гааги. 9 березня 2020 року розпочалися судові засідання окружного суду Гааги щодо перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака рейсу МН17 у 2014 році.

Прокуратура Нідерландів під час судового процесу про збиття літака рейсу MH17 представила запис нових телефонних розмов, які є «найбільш конкретним доказом» причетності чотирьох підозрюваних у цій справі. Захист обвинуваченого росіянина Олега Пулатова отримав від суду дозвіл доступ до уламків зі своїм експертом для оцінки пошкоджень.

МЗС України вважає «першим кроком до встановлення справедливості« початок судових засідань щодо збиття літака рейсу МН17. Євросоюз закликав Росію визнати відповідальність за катастрофу MH17.