Суд в Гаазі почне розслідування воєнних злочинів на Донбасі та в Криму

Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі ще у 2015 році

Міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне, наголосив глава МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі побачив усі підстави для початку розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в окупованому РФ Криму.

Про це Кулеба написав у Twitter.

«У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування», – зазначив очільник МЗС.

Він додав, що «міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне».

Міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне. Настане день, коли російські злочинці обов’язково постануть перед судом 2/2 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 11, 2020

«Настане день, коли російські злочинці обов’язково постануть перед судом», – резюмував Кулеба.

Нагадаємо, наразі в Гаазі тривають слухання у справі щодо катастрофи рейсу МН17.