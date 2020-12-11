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    Суд в Гаазі почне розслідування воєнних злочинів на Донбасі та в Криму

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    Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі ще у&nbsp;2015 році - Суд в Гаазі почне розслідування воєнних злочинів на Донбасі та в Криму
    Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі ще у 2015 році

    Міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне, наголосив глава МЗС

    Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі побачив усі підстави для початку розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в окупованому РФ Криму.

    Про це Кулеба написав у Twitter.

    «У 2015 Україна звернулася до Міжнародного кримінального суду у Гаазі щодо воєнних злочинів і злочинів проти людяності на сході України і в Криму. Прокурори вивчили документи і сьогодні оголосили історичне рішення: є всі підстави для початку офіційного розслідування», – зазначив очільник МЗС.

    Він додав, що «міжнародне правосуддя не швидке, але невідворотне».

    «Настане день, коли російські злочинці обов’язково постануть перед судом», – резюмував Кулеба.

    Нагадаємо, наразі в Гаазі тривають слухання у справі щодо катастрофи рейсу МН17.

    Теги: МЗС Донбас міністр Міжнародний кримінальний суд документи розслідування Україна правосуддя Дмитро Кулеба
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