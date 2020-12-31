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    Стали відомі країни з антирекордами за кількістю хворих на коронавірус

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    У Чехії і Німеччині рекордна кількість хворих на коронавірус за добу - Стали відомі країни з антирекордами за кількістю хворих на коронавірус
    У Чехії і Німеччині рекордна кількість хворих на коронавірус за добу

    Німеччина і Чехія потрапили до сумного списку

    У Німеччині за останню добу Covid-19 виявили у 32,5 тисячі осіб, у Чехії – майже 17 тис. Ці дві країни встановили антирекорди за кількістю виявлених хворих за 24 години, повідомляють Інститут Роберта Коха в Німеччині і МОЗ Чехії. Зазначається, що у Чехії позитивними виявилися 52% тестів. 

    У Німеччині також повідомили, що напередодні від ускладнень коронавірусу померло 964 особи, загальна кількість жертв пандемії досягла 33,1 тис. З початку пандемії у ФРН підтверджено 1,72 млн випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Одужало на цей час близько 1,33 млн осіб.

     У Чехії за минулу добу виявили рекордних 16,9 тис. нових заражень. На цей момент госпіталізовано 5,9 тис. хворих на коронавірус – на 200 більше, ніж у попередню добу. З них 845 – у важкому стані. За добу 75 осіб померли, збільшивши загальну кількість загиблих з початку епідемії до 11,5 тис.

    Усього за весь час у Чехії захворіли на коронавірус 718,6 тис. осіб. Нині хворіють 114,5 тис. Одужали 592 тис. пацієнтів.

    Як повідомляв «Главком», в Україні за останню добу виявлено майже 10 тис. нових хворих на Covid-19

    Теги: Німеччина Чехія коронавірус
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