Стали відомі країни з антирекордами за кількістю хворих на коронавірус

У Чехії і Німеччині рекордна кількість хворих на коронавірус за добу

Німеччина і Чехія потрапили до сумного списку

У Німеччині за останню добу Covid-19 виявили у 32,5 тисячі осіб, у Чехії – майже 17 тис. Ці дві країни встановили антирекорди за кількістю виявлених хворих за 24 години, повідомляють Інститут Роберта Коха в Німеччині і МОЗ Чехії. Зазначається, що у Чехії позитивними виявилися 52% тестів.

У Німеччині також повідомили, що напередодні від ускладнень коронавірусу померло 964 особи, загальна кількість жертв пандемії досягла 33,1 тис. З початку пандемії у ФРН підтверджено 1,72 млн випадків інфікування коронавірусною інфекцією. Одужало на цей час близько 1,33 млн осіб.

У Чехії за минулу добу виявили рекордних 16,9 тис. нових заражень. На цей момент госпіталізовано 5,9 тис. хворих на коронавірус – на 200 більше, ніж у попередню добу. З них 845 – у важкому стані. За добу 75 осіб померли, збільшивши загальну кількість загиблих з початку епідемії до 11,5 тис.

Усього за весь час у Чехії захворіли на коронавірус 718,6 тис. осіб. Нині хворіють 114,5 тис. Одужали 592 тис. пацієнтів.

Як повідомляв «Главком», в Україні за останню добу виявлено майже 10 тис. нових хворих на Covid-19