Коронавірус в Україні: за добу виявлено майже 10 тис. нових хворих

За добу до лікарень госпіталізовано понад 2,7 тис. хворих на коронавірус

Минулої доби від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло на Covid-19

В Україні за минулу добу 30 грудня зафіксовано 9699 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Це на 1713 більше, ніж було виявлено за попередню добу, 29 грудня. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2704 особи;

летальних випадків – 209;

одужало – 11803 особи;

здійснено тестувань за добу – 58547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1055047 осіб;

одужало – 709993 особи;

летальних випадків – 18533;

проведено ПЛР-тестувань – 5585615.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 111471 випадок;

Вінницька область – 22500 випадків;

Волинська область – 33016 випадків;

Дніпропетровська область – 58561 випадок;

Донецька область – 36391 випадок;

Житомирська область – 39202 випадки;

Закарпатська область – 28200 випадків;

Запорізька область – 54088 випадків;

Івано-Франківська область – 43190 випадків;

Київська область – 59204 випадки;

Кіровоградська область – 8448 випадків;

Луганська область – 10508 випадків;

Львівська область – 61268 випадків;

Миколаївська область – 30900 випадків;

Одеська область – 71125 випадків;

Полтавська область – 36079 випадків;

Рівненська область – 40990 випадків;

Сумська область – 40642 випадки;

Тернопільська область – 34023 випадки;

Харківська область – 69377 випадків;

Херсонська область – 17752 випадки;

Хмельницька область – 39187 випадків;

Черкаська область – 39011 випадків;

Чернівецька область – 40017 випадків;

Чернігівська область – 29897 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, що за добу, 29 грудня, в Україні було зафіксовано 7 986 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 045 348 осіб.