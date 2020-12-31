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    Коронавірус в Україні: за добу виявлено майже 10 тис. нових хворих

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    За добу до лікарень госпіталізовано понад 2,7 тис. хворих на коронавірус - Коронавірус в Україні: за добу виявлено майже 10 тис. нових хворих
    За добу до лікарень госпіталізовано понад 2,7 тис. хворих на коронавірус
    Фото: Главком

    Минулої доби від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло на Covid-19

    В Україні за минулу добу 30 грудня зафіксовано 9699 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Це на 1713 більше, ніж було виявлено за попередню добу, 29 грудня. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов. 

    Також за минулу добу:

    • госпіталізовано – 2704 особи;
    • летальних випадків – 209;
    • одужало – 11803 особи;
    • здійснено тестувань за добу – 58547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1055047 осіб;
    • одужало – 709993 особи;
    • летальних випадків – 18533;
    • проведено ПЛР-тестувань – 5585615.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.

    Кількість захворювань в регіонах:

    • м. Київ – 111471 випадок;
    • Вінницька область – 22500 випадків;
    • Волинська область – 33016 випадків;
    • Дніпропетровська область – 58561 випадок;
    • Донецька область – 36391 випадок;
    • Житомирська область – 39202 випадки;
    • Закарпатська область – 28200 випадків;
    • Запорізька область – 54088 випадків;
    • Івано-Франківська область – 43190 випадків;
    • Київська область – 59204 випадки;
    • Кіровоградська область – 8448 випадків;
    • Луганська область – 10508 випадків;
    • Львівська область – 61268 випадків;
    • Миколаївська область – 30900 випадків;
    • Одеська область – 71125 випадків;
    • Полтавська область – 36079 випадків;
    • Рівненська область – 40990 випадків;
    • Сумська область – 40642 випадки;
    • Тернопільська область – 34023 випадки;
    • Харківська область – 69377 випадків;
    • Херсонська область – 17752 випадки;
    • Хмельницька область – 39187 випадків;
    • Черкаська область – 39011 випадків;
    • Чернівецька область – 40017 випадків;
    • Чернігівська область – 29897 випадків.

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, що за добу, 29 грудня, в Україні було зафіксовано 7 986 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 045 348 осіб. 

    Теги: статистика Україна Максим Степанов епідемія коронавірус
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