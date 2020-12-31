Коронавірус в Україні: за добу виявлено майже 10 тис. нових хворих
Минулої доби від коронавірусу одужало більше людей, ніж захворіло на Covid-19
В Україні за минулу добу 30 грудня зафіксовано 9699 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Це на 1713 більше, ніж було виявлено за попередню добу, 29 грудня. Зокрема, захворіли 341 дитина та 439 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2704 особи;
- летальних випадків – 209;
- одужало – 11803 особи;
- здійснено тестувань за добу – 58547 (зокрема методом ПЛР – 38 932, методом ІФА – 19 615).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1055047 осіб;
- одужало – 709993 особи;
- летальних випадків – 18533;
- проведено ПЛР-тестувань – 5585615.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1332), Київській (669), Запорізькій (660), Харківській (570) та Одеській (533) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 111471 випадок;
- Вінницька область – 22500 випадків;
- Волинська область – 33016 випадків;
- Дніпропетровська область – 58561 випадок;
- Донецька область – 36391 випадок;
- Житомирська область – 39202 випадки;
- Закарпатська область – 28200 випадків;
- Запорізька область – 54088 випадків;
- Івано-Франківська область – 43190 випадків;
- Київська область – 59204 випадки;
- Кіровоградська область – 8448 випадків;
- Луганська область – 10508 випадків;
- Львівська область – 61268 випадків;
- Миколаївська область – 30900 випадків;
- Одеська область – 71125 випадків;
- Полтавська область – 36079 випадків;
- Рівненська область – 40990 випадків;
- Сумська область – 40642 випадки;
- Тернопільська область – 34023 випадки;
- Харківська область – 69377 випадків;
- Херсонська область – 17752 випадки;
- Хмельницька область – 39187 випадків;
- Черкаська область – 39011 випадків;
- Чернівецька область – 40017 випадків;
- Чернігівська область – 29897 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, що за добу, 29 грудня, в Україні було зафіксовано 7 986 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 045 348 осіб.