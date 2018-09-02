Стали відомі подробиці дзвінка пранкерів міністру оборони Полтораку
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Пранкери від імені Порошенка вимагали відставки Полторака
Російськими пранкери, що подзвонили міністру оборони України Степану Полтораку, виявилися Володимир Кузнєцов та Олексій Столяров (Вован і Лексус). Про це повідомляє РБК.
«Ми подзвонили від імені президента Порошенка очільнику Міноборони і зажадали, щоб він пішов у відставку і відвів війська. Він погодився і пообіцяв не нападати», - заявив Столяров.
Раніше прес-служба Міноборони України повідомила, що сьогодні опівночі російські пранкери зателефонували очільнику відомства Степану Полторакові.
За даними прес-служби, мала місце спроба спровокувати Полторака висловитися «щодо останніх подій у зоні проведення операції Об'єднаних сил». Під час розмови були сфабриковані голоси відомих людей, уточнили там.
«Мета такої витівки - перекласти відповідальність за останні події у Донецьку на українських військових. Їх спроба була одразу ж викрита, і вони, зрозумілою для них мовою, були «відправлені у відповідному напрямі», - сказано у повідомлені.