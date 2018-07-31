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    Стали відомі подробиці щодо вбивства активіста у Бердянську

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    Бердянського активіста Віталія Сармата Олешка вбили 31 липня пострілом у спину - Стали відомі подробиці щодо вбивства активіста у Бердянську
    Бердянського активіста Віталія Сармата Олешка вбили 31 липня пострілом у спину

    Олешка застрелили на очах дружини та друга

    Активіста Віталія Сармата Олешка застрелили у дворі у Бердянську з мисливської рушниці на очах у його дружини та друга 31 липня. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

    «У Бердянську був застрелений Віталій Олешко, позивний «Сармат», доброволець батальйону НГУ «Донбас», учасник самооборони Бердянська, кавалер ордена «За мужність» 3-го ступеня, учасник боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон. Посеред білого дня у двір маленького готелю, яку побудував Віталій Сармат, зайшов убивця з мисливською рушницею і вистрелив «Сармату» в спину. Поруч з Віталієм знаходилися його дружина і друг - також учасник війни Андрій Манжаров, все це відбулося у них на очах», - написав журналіст.

    У поліції цю інформацію наразі не підтвердили. 

    Раніше повідомлялося, що у Бердянську застрелили добровольця, який конфліктував з місцевими олігархами

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