Стали відомі подробиці щодо вбивства активіста у Бердянську



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Бердянського активіста Віталія Сармата Олешка вбили 31 липня пострілом у спину

Олешка застрелили на очах дружини та друга

Активіста Віталія Сармата Олешка застрелили у дворі у Бердянську з мисливської рушниці на очах у його дружини та друга 31 липня. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

«У Бердянську був застрелений Віталій Олешко, позивний «Сармат», доброволець батальйону НГУ «Донбас», учасник самооборони Бердянська, кавалер ордена «За мужність» 3-го ступеня, учасник боїв за Іловайськ, який пройшов російський полон. Посеред білого дня у двір маленького готелю, яку побудував Віталій Сармат, зайшов убивця з мисливською рушницею і вистрелив «Сармату» в спину. Поруч з Віталієм знаходилися його дружина і друг - також учасник війни Андрій Манжаров, все це відбулося у них на очах», - написав журналіст.

У поліції цю інформацію наразі не підтвердили.

Раніше повідомлялося, що у Бердянську застрелили добровольця, який конфліктував з місцевими олігархами