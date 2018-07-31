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    Думки вголос

    У Бердянську застрелили добровольця, який конфліктував з місцевими олігархами

    • Юрій Бутусов

      Журналіст, громадський діяч

    • Розсилка
    У Бердянську застрелили добровольця, який конфліктував з місцевими олігархами

    Привертає увагу зухвалість і публічність вбивства - кіллер не боявся, що його зловлять, він хотів, щоб вбивство було демонстративним

    Мовою оригіналу

    30 минут назад в Бердянске был застрелен Виталий Олешко, позывной «Сармат», доброволец батальона НГУ «Донбасс», участник самообороны Бердянска, кавалер ордена «За мужество» 3-й степени, участник боев за Иловайск, который прошел российский плен.

    Посреди бела дня в кафе, где Виталий Сармат сидел со своей женой и другом зашел убийца с охотничьим ружьем и выстрелил «Сармату» в спину. 

    Я встречался с Виталием три месяца назад в Бердянске. Он был неравнодушным человеком. Он всем рассказывал о своем конфликте с местным олигархом Александром Пономаревым, владельцем «Российско-украинского научно-производственного предприятия «Агринол». Пономарев и «Агринол» контролируют Бердянск, они контролируют всю власть, и очевидно, имеет связи в криминальном мире. Бердянск - маленький город, тех, кто смеет выступать против власти - единицы, и Олешко одним из самых активных и дерзких. Сам Пономарев сейчас - народный депутат в группе «Воля народа», а бывший директор «Агринола» и его друг Сергей Валентиров - депутат Блока Порошенко. Поэтому Пономареву и Валентирову все сходит с рук - даже то, что из-за поставки некачественного масла «Агринолом» были выведены из строя танки 17-й танковой бригады. 

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    Очевидно, что как одна из основных в деле об убийстве Олешко должна рассматриваться версия заказа Пономарева или близких к нему криминальных структур, которые могли в интересах Пономарева устранить одного из немногих публичных оппонентов местного олигарха.

    Обращает внимание дерзость и публичность убийства- убийца не боялся, что его поймают, он хотел, чтобы убийство было демонстративным.

    Большая проблема расследования - местные правоохранительные органы находятся под сильнейшим давлением со стороны Пономарева, которые имеет глубокие связи влияние на прокуратуру и полицию. 

    Так что дело чести не только правоохранителей, но и всего украинского общества обеспечить максимальный резонанс. Провести расследование и покарать бердянскую мафию и ее главарей без общественного давления государство не сможет. Убийство Виталия Олешко показало, что в Бердянске происходит мафиозный беспредел, и смычка криминала со структурами власти.

    Джерело: блог Юрія Бутусова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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