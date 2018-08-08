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    Стали відомі подробиці смерті військового у центрі «Десна»

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    Стали відомі подробиці смерті військового у центрі «Десна»

    За словами прес-секретаря ГПУ, у записці він вказує про добровільний намір піти з життя

    Військовослужбовець, якого знайшли застреленим у військовому навчальному центрі «Десна» у Чернігівській області, залишив передсмертну записку. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко.

    «Щодо загибелі солдата строкової служби у навчальному центрі «Десна». 07.08.2018, приблизно о 20 годині 50 хвилин, під час несення вартової служби на об’єднаних складах озброєння військової частини виявлено тіло солдата строкової військової служби 1997 р. н., стрільця роти охорони однієї з військових частин, з вогнепальним пораненням голови. У ході проведення огляду місця події встановлено, що загиблий залишив передсмертну записку, у якій вказує про добровільний намір піти з життя», - повідомив він.

    Військова прокуратура Деснянського гарнізону Центрального регіону України здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому за фактом загибелі військовослужбовця-строковика за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

    Досудове розслідування здійснюється слідчими слідчого відділу Козелецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області. Наразі, за словами Лисенка, у вказаному провадженні проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на всебічне, повне та об’єктивне дослідження всіх обставин трагічної події.

    Як повідомлялося,  у військовому навчальному центрі «Десна» у Чернігівській області застрелився військовослужбовець строкової служби.

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