Стало відоме прізвище чоловіка, якого СБУ називає замовником вбивства Бабченка

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Фото: Радіо Свобода Глава Служби безпеки України Василь Грицак та журналіст Аркадій Бабченко під час брифінгу СБУ. Київ, 30 травня 2018 року

У Шевченківський райсуд надійшло клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Про це у четвер, 31 травня, повідомляється на сторінці Шевченківського районного суду міста Києва у соцмережі Facebook.

«На розгляд до Шевченківського райсуду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Германа Б.Л. – підозрюваного за ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 КК України (підозрюваного в організації готування до терористичного акту, тобто до застосування зброї з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, за попередньою змовою групою осіб, що призвело до загибелі людини)», - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.

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