Бабченка врятував «кілер», який здав організатора вбивства СБУ - Шовкошитний



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Радіо Свобода Аркадій Бабченко на брифінгу СБУ

На отримання авансу виконавець пішов із записуючими пристроями

Розкриття замаху на російського журналіста Аркадія Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ. Про це розповів в ефірі телеканалу Еспресо журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху.

За словами Шовкошитного, «виконавець» воював в АТО тривалий час. Організатор запропонував йому вбити Бабченка, намагаючись зманіпулювати його патріотичними переконаннями.

Отримавши таку пропозицію та досьє цілі, чоловік одразу звернувся до СБУ. Сталося це близько двох місяців назад. Силовики завели справу, і на отримання авансу виконавець пішов з записуючими пристроями.

Інсценування вбивства Бабченка було необхідним саме для того, щоб задокументувати отримання плати за «виконання» замовлення від організатора злочину.

Шовкошитний підкреслив, що Бабченка врятував збіг обставин. «Аркадію радив би змінити місце проживання і не вести такий безпечний спосіб життя», - зазначив він.

Від початку про операцію знало лише вище керівництво СБУ. Вже на фінальній стадії, перед реалізацією, про операцію з інсценуванням вбивства Бабченка стало відомо одному з посадовців МВС. Генпрокурор дізнався одним з останніх.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко привітав Службу безпеки з успішною операцією та доручив надати журналісту Аркадію Бабченку та його родині цілодобову охорону.

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