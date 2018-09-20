Стало відомо, де тепер працює екс-заступник глави Адміністрації президента Шимків



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Дмитро Шимків до серпня обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента

Дмитро Шимків став топ-менеджером у фармацевтичній компанії

Раду керуючої компанії ЗАТ «Фармацевтична фірма Дарниця» очолив Дмитро Шимків.

Про це повідомляється на сайті компанії.

До компетенції Шимківа увійдуть міжнародні зв'язки компанії, стратегічне планування, розвиток і впровадження нових технологій.

«Дарниця» - це сучасна, динамічна і прибуткова українська компанія. Виведення її в клуб світових фармацевтичних гравців - цікавий виклик для мене як бізнесмена. Мені також імпонує те, що висока додана вартість не тільки створюється Дарницею в Україні, а й інвестується в Україні», - зазначив Шимків.

Його призначення привітала генеральний директор компанії Світлана Діденко.

Дмитро Шимків у 1998 - 2007 роках керував IT-компаніями і міжнародною командою розробників програмного забезпечення. У 2007 почав працювати у Microsoft Україна, а у 2009 - 2014 роках очолював представництво корпорації в Україні. З липня 2014 до серпня 2018 року обіймав посаду заступника глави Адміністрації президента.

Сергій Марченко, який був заступником міністра фінансів, замінив Дмитра Шимківа на посаді заступника голови Адміністрації президента.