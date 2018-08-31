Замість Шимківа заступником голови Адміністрації президента буде Марченко



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Фото: УНІАН Сергій Марченко став заступником голови Адміністрації президента

Марченко буде відповідати за реформи та економічний блок Адміністрації президента

Сергій Марченко, який був заступником міністра фінансів, замінив Дмитра Шимківа на посаді заступника голови Адміністрації президента. Про це стало відомо під час їх спільного брифінгу у п'ятницю.

«Хотів би привітати Сергія Марченка з призначенням, продовженням тих ініціатив, які започатковані президентом України, побажати напрацювань, цікавих результатів. Сергій має великий досвід і в Адміністрації президента, і в Кабінеті міністрів, особливо з питаннями фінансування, реформ фінансів. Я вітаю його із цим призначенням і очікую на продовження того руху реформ, який був започаткований», - сказав Дмитро Шимків після заяви про свою відставку.

Сам Сергій Марченко подякував за призначення.

«Дякую Дмитру Шимківу за слова, які він сказав. ... Я буду намагатися зробити ті справи, які він розпочав і довести ті рішення, які були започатковані. Мені надійшла пропозиція від глави Адміністрації президента, яка була погоджена з президентом, зайняти посаду заступника голови адміністрації президента. Я прийняв цю пропозицію. І в цей час, найближчі місяці, роки, я планую працювати в адміністрації президента, планую реалізовувати курс президента України, курс реформ президента України», - сказав Сергій Марченко.

Він зазначив, що буде відповідати за реформи та економічний блок Адміністрації президента.