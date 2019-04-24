Стало відомо, хто замінить Зеленського в «Квартал 95»



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Проект «Ліга сміху» тепер вестиме учасник студії «Квартал 95» Євген Кошовий Фото: УНІАН

Досі неясно, хто стане новим ведучим у програмі «Розсміши коміка»

У студії «Квартал 95» розповіли, хто замінить Володимира Зеленського у проектах «Ліга Сміху», «Квартал 95» та «Розсміши коміка». Про це повідомило «Громадське».

Проект «Ліга сміху» тепер вестиме учасник студії «Квартал 95» Євген Кошовий.

«Вечірній квартал» замість Зеленського будуть вести учасники команди «Днепр», актори та ведучі Ігор Ласточкін та Юрій Ткач.

Також на постійній основі до «Кварталу» приєднується капітан команди «Стадіон Діброва» Володимир Мартинець.

Постановкою номерів замість Зеленського у «Кварталі» займатимуться Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

У дитячій версії програми «Розсміши коміка» Зеленського замінив Юрій Ткач. Хто замінить Зеленського у дорослій версії програми наразі невідомо.

Як відомо, Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів. Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).