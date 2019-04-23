ЦВК поставила крапку: підраховано 100% протоколів



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У другому турі виборів президента за кандидата Володимира Зеленського проголосувало 13,5 млн виборців

Центральна виборча комісія опрацювала 100% електронних протоколів.

Володимир Зеленський набрав 73,22% голосів (13 541 530), Петро Порошенко - 24,45% голосів (4 522 320).

Три екзит-полипоказали близький до офіційного результат. Так, Національний екзит-пол повідомляв про таке співвідношення між кандидатами - 73% - 25,5%. Екзит-пол «112 Україна» - 73,7% - 26,3%. Екзит-пол ТСН - 72,7% - 27,3%.

В ЦВК раніше заявляли, що офіційні результати підрахунку протоколів голосування у другому турі виборів будуть оголошені орієнтовно 30 квітня.

Слід зазначити, що українці за кордоном у другому турі найбільше голосів віддали чинному главі держави Петру Порошенку - 53,70%.

Порошенко визнав поразку на виборах 2019 і привітав Володимира Зеленського. Зокрема, він звернувся до своїх прихильників та представників ЗМІ, цитуючи відомий вислів Уїнстона Черчилля.

А Юлія Тимошенко закликала депутатів сформувати новий уряд і підставити плече новому главі держави.

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