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    Стало відомо, коли Росію накриє нова хвиля санкцій Євросоюзу

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    Продовження антиросійських санкцій ЄС набуде чинності вже завтра - Стало відомо, коли Росію накриє нова хвиля санкцій Євросоюзу
    Продовження антиросійських санкцій ЄС набуде чинності вже завтра

    Продовження економічних санкцій ЄС проти РФ набуде чинності 29 червня

    В Офіційному журналі Євросоюзу сьогодні опубліковано рішення Ради ЄС про продовження до 31 січня 2020 року економічних санкцій блоку проти Росії через її агресію в Україні.

    «Рішення набуває чинності наступного дня після публікації в «Офіційному журналі» Європейського Союзу», - йдеться в опублікованому документі.

    Як повідомлялось, Рада ЄС вчора офіційно продовжила антиросійські санкції ще на пів року.

    Санкції було продовжено після того, як канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон на саміті лідерів блоку 20-21 червня проінформували глав держав та урядів про стан виконання Мінських угод, з яким пов'язано рішення про збереження санкцій. Санкції ЄС спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на товари подвійного призначення.

    Вперше вони були введені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації  ситуації в Україні та посилені у вересні 2014 року.

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