Стало відомо, коли Росію накриє нова хвиля санкцій Євросоюзу



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Продовження антиросійських санкцій ЄС набуде чинності вже завтра

Продовження економічних санкцій ЄС проти РФ набуде чинності 29 червня

В Офіційному журналі Євросоюзу сьогодні опубліковано рішення Ради ЄС про продовження до 31 січня 2020 року економічних санкцій блоку проти Росії через її агресію в Україні.

«Рішення набуває чинності наступного дня після публікації в «Офіційному журналі» Європейського Союзу», - йдеться в опублікованому документі.

Як повідомлялось, Рада ЄС вчора офіційно продовжила антиросійські санкції ще на пів року.

Санкції було продовжено після того, як канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон на саміті лідерів блоку 20-21 червня проінформували глав держав та урядів про стан виконання Мінських угод, з яким пов'язано рішення про збереження санкцій. Санкції ЄС спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на товари подвійного призначення.

Вперше вони були введені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні та посилені у вересні 2014 року.