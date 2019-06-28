Стало відомо, коли Росію накриє нова хвиля санкцій Євросоюзу
Продовження економічних санкцій ЄС проти РФ набуде чинності 29 червня
В Офіційному журналі Євросоюзу сьогодні опубліковано рішення Ради ЄС про продовження до 31 січня 2020 року економічних санкцій блоку проти Росії через її агресію в Україні.
«Рішення набуває чинності наступного дня після публікації в «Офіційному журналі» Європейського Союзу», - йдеться в опублікованому документі.
Як повідомлялось, Рада ЄС вчора офіційно продовжила антиросійські санкції ще на пів року.
Санкції було продовжено після того, як канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон на саміті лідерів блоку 20-21 червня проінформували глав держав та урядів про стан виконання Мінських угод, з яким пов'язано рішення про збереження санкцій. Санкції ЄС спрямовані на фінансовий, енергетичний і оборонний сектори РФ, а також на товари подвійного призначення.
Вперше вони були введені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії з дестабілізації ситуації в Україні та посилені у вересні 2014 року.