Євросоюз продовжив санкції проти путінської Росії



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Санкції продовжили на півроку

Європейський союз офіційно продовжив економічні санкції проти Російської Федерації ще на шість місяців. Про це йдеться у Twitter брюссельського кореспондента «Радіо Свобода» Рікарда Йозвяк.

Відзначимо, строк санкцій Євросоюзу проти Росії закінчувався 31 липня цього року.

«Євросоюз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії ще на 6 місяців. Це відбувається через день після того, як більшість депутатів з 28 країн-членів ЄС проголосували за те, щоб повернути російську делегацію у ПАРЄ. Це дійсно дивний світ», - зазначив журналіст.

Раніше Йозвяк повідомляв, що Європейський союз планує нові санкції проти Російської Федерації за безперервне втручання у ситуацію на Донбасі. Так, мова йшла про «невизнання нелегально виданих російських паспортів» жителям так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Як анонсувалося раніше, на саміті ЄС 20-21 червня у Брюсселі був узгоджений стратегічний порядок денний Євросоюзу на період з 2019 по 2024 роки.