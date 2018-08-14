Стало відомо, коли завершиться конкурс до Вищого антикорупційного суду



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Процедура відбору суддів, згідно з планами комісії, має тривати сім місяців

Вища кваліфікаційна комісія суддів розраховує, що конкурс на посади суддів Вищого антикорупційного суду завершиться в першій половині лютого 2019 року.

Про це в ефірі програми на «Громадському» повідомив голова ВККС Сергій Козьяков.

За його словами, процедура відбору суддів, згідно з планами комісії, має тривати 7 місяців.

Козьяков нагадав, що ВККС надає рекомендації, після чого затвердити кандидатів має Вища рада правосуддя, а вже тоді рішення передадуть до Адміністрації президента, бо глава держави має підписати відповідний указ.

«Я думаю, що у березні суд буде сформований. Але я не сказав, що запрацює. Для цього потрібно трошки часу. Я думаю що до кінця весни», — заявив голова ВККС.

Нагадаємо, Вища кваліфікаційна комісія суддів 8 серпня почала приймати документи кандидатів для участі у конкурсі на посади 39 суддів Вищого антикорупційного суду.

Створення спеціалізованого антикорупційного суду в Україні тривало понад два роки - з весни 2016-го. Цей суд покликаний розглядати справи щодо корупції серед високопосадовців за поданням Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які уже створені та працюють в Україні.

Президент України Петро Порошенко підписав закон про Вищий антикорупційний суд у червні 2018 року. Створення антикорупційного суду було однією з умов співпраці країни з Міжнародним валютним фондом.