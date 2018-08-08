Комісія почала приймати документи кандидатів до Антикорупційного суду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Документи прийматимуть до 14 вересня

Вища кваліфікаційна комісія суддів у середу, 8 серпня, почала приймати документи кандидатів для участі у конкурсі на посади 39 суддів Вищого антикорупційного суду.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Зазначається, що документи прийматимуть до 14 вересня.

Нагадаємо, 2 серпня президент України Петро Порошенко підписав закон для запуску Антикорупційного суду.

Як відомо, 7 червня народні депутати проголосували за створення в Україні Антикорупційного суду. Після голосування в парламенті виступив президент Петро Порошенко.

11 червня президент підписав закон про Вищий антикорупційний суд.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд перевірить прийнятий Радою закон про Антикорупційний суд на відповідність домовленостям за програмою реформ, що підтримується МВФ.

Читайте також: Хто не підтримав закон про Антикорупційний суд? Поіменне голосування у Раді