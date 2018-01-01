Князєв: цьогоріч патрульна поліція з’явиться ще у двох містах

Патрульні поліцейські наразі працюють у 33 містах

У 2018 році заплановано набір і навчання патрульних у містах Біла Церква на Київщині і Ковелі на Волині. Крім того, зараз триває підготовка 2,6 тисяч працівників для дорожніх патрульних підрозділів. Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв. За його словами, «візитною карткою» реформування Національної поліції



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Патрульні поліцейські наразі працюють у 33 містах

У 2018 році заплановано набір і навчання патрульних у містах Біла Церква на Київщині і Ковелі на Волині. Крім того, зараз триває підготовка 2,6 тисяч працівників для дорожніх патрульних підрозділів.

Про це повідомив голова Національної поліції України Сергій Князєв.

За його словами, «візитною карткою» реформування Національної поліції та найбільш вагомим здобутком у розвитку системи реагування стало створення патрульної поліції. Цей проект вже успішно реалізовано у 33 містах держави.

«У 2018 році заплановано набір і відкриття підрозділів патрульної поліції у містах Ковель та Біла Церква», – повідомив Князєв.

Він також зазначив, що патрульна поліція сьогодні є професійним поліцейським підрозділом, який забезпечує якісне первинне реагування на злочини та правопорушення.

Водночас Князєв повідомив, що зараз триває розширення функціоналу патрульної поліції. Зокрема, минулого року повністю ліквідовано підрозділи забезпечення безпеки дорожнього руху – «своєрідний атавізм сумнозвісного ДАІ».

Глава Нацполіції зазначив, що функції цих підрозділів перейшли до патрульної поліції. Зараз триває підготовка майже 2,6 тисяч патрульних для виконання цієї роботи. На даний час безпеку руху на дорогах протяжністю в 4 тисячі кілометрів вже забезпечують майже 80 нарядів дорожньої патрульної поліції.

«У лютому ми плануємо збільшити їх кількість одразу до 210, а до кінця року – до 324. При цьому протяжність доріг обслуговування зросте до 9 тисяч кілометрів», – резюмував Князєв.

Нагадаємо, за інформацією глави Нацполіції, минулого року кількість скоєних в Україні злочинів зменшилася на 14 відсотків.

Також повідомлялося, що у МВС України впродовж 2017 року відкрито майже дві тисячі кримінальних проваджень щодо співробітників поліції.