Стало відомо, на яку підлість пішли рашисти у Сєвєродонецьку, щоб грабувати місцевих

Більшість з людей, які наразі залишаються у Сєвєродонецьку, це люди похилого віку

Окупанти не відпускають евакуйованих додому, а у цей час грабують їхнє житло

Голова Сєвєродонецької державної адміністрації (РДА) Роман Власенко розповів про цинічні методи, до яких вдаються росіяни, аби пограбувати житло мешканців міста. Про це він сказав у інтерв’ю «Главкому».

«Вони кажуть, що вивозять у безпеку. Мовляв, допоможуть і проведуть фільтрацію. Тиждень-два не відпускають людей додому, а у цей час грабують їхнє житло. Це у них метод роботи такий, відпрацьований у Рубіжному і Попасній», – сказав Власенко.

За словами очільника РДА, люди, які поверталися у Попасну і Рубіжне, повідомляли, що у їхніх помешканнях немає більше побутової техніки, фотографії розірвані, нічого цінного у квартирах не лишилося.

Власенко також зазначив, що зараз люди майже не евакуюються із охопленого війною Сєвєродонецька. Зараз переважна більшість жителів міста, які залишилися, – це люди похилого віку.

«Вони не хотіли виїздити, хоча у нас була така можливість. Пік евакуації припав на кінець березня – середину квітня. Евакуйовувалися сотнями, а то й тисячами за раз. Потім меншав потік й в останні дні, коли була можливість, всього по 10 людей виїжджали групи.

Ті, хто залишився у Сєвєродонецьку, зараз живуть у підвалах своїх будинків, бо у місті в основному – багатоповерхівки, приватного сектору майже немає. Це переважно люди похилого віку, які хочуть повернутися у Радянський Союз, хочуть «русского міра». Відмову від виїзду пояснюють просто: «У нас більше нічого нема. Усе тут, що нажили», – зазначив чиновник.

Голова РДА наголосив, що вважає таку позицію щодо перебування зараз у місті деструктивна – наявність цивільних людей у зоні бойових дій зв’язує руки військовим.

«Коли значна частина жителів – у місті, руки у нас зв’язані і наші хлопці не можуть адекватно відповідати на обстріли. Ті, хто лишився, це люди з не дуже проукраїнською позицією. Не 100%, але більшість. Це моя особиста думка. Звичайно, окрім літніх людей там є і молодь, і діти», – додав він.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Російська Федерація окупувала 95% Луганської області. Гайдай також повідомив про надзвичайно погане становище на Донбасі, адже Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. За його словами обстріли не зупиняються взагалі.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що ворогмає частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти на Сєвєродонецькому напрямку.

Раніше очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку.

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