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  4. Очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку
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    Політика

    Очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку

    Окупаційні війська вважали, що найшвидше можна взяти саме Луганщину - Очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку
    Окупаційні війська вважали, що найшвидше можна взяти саме Луганщину
    фото з відкритих джерел

    Луганщина обрана не випадково, адже більша частина області була окупована ще у квітні

    Російські окупанти дійшли до Сєвєродонецького району 15 квітня. Саме тоді вони взяли Кремінну, далі була Попасна, потім Рубіжне й частина Сєвєродонецька. Рашисти вважали, що саме ці міста можна взяти найшвидше. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Сєвєродонецької РДА Роман Власенко.

    «Ще залишається Лисичанськ, тобто один центр нашої громади. Іншими словами, на 15 квітня 90% області вже було захоплено. Виходячи з цього, вони вважали, що найшвидше можна взяти саме Луганщину, бо на Донеччині вони просунулися десь на один км від лінії розмежування (яка була до 24 лютого 2022 р., – «Главком»), у Волновасі й Маріуполі. Також хочуть з Харківщини на Лиман піти», – зазначає Власенко.

    Очільник Сєвєродонецької РДА розповів, що основна увага і надалі залишатиметься на Луганщині. «Навіть якщо 10 червня нічого не відбудеться, вони і надалі штурмуватимуть область тому, що це для них основна мішень з точки зору територій», – поділився Власенко.

    З військової точки зору це може бути найшвидша перемога, яку вони здатні здобути і бодай щось принести як успіх з цієї «спецоперації», вважає голова РДА.

    Як повідомлялося, Росія вже окупувала 95% Луганської області. Окупанти зруйнували Лисичанськ на 60%.

    Напередодні стало відомо, що рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

    Раніше Гайдай заявив, що рашисти окупували 95% Луганщини.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна Луганськ окупація #stoprussia
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    Очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку