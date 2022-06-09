Очільник РДА пояснив, чому рашисти зосередили зусилля на Сєвєродонецьку

Луганщина обрана не випадково, адже більша частина області була окупована ще у квітні

Російські окупанти дійшли до Сєвєродонецького району 15 квітня. Саме тоді вони взяли Кремінну, далі була Попасна, потім Рубіжне й частина Сєвєродонецька. Рашисти вважали, що саме ці міста можна взяти найшвидше. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів очільник Сєвєродонецької РДА Роман Власенко.

«Ще залишається Лисичанськ, тобто один центр нашої громади. Іншими словами, на 15 квітня 90% області вже було захоплено. Виходячи з цього, вони вважали, що найшвидше можна взяти саме Луганщину, бо на Донеччині вони просунулися десь на один км від лінії розмежування (яка була до 24 лютого 2022 р., – «Главком»), у Волновасі й Маріуполі. Також хочуть з Харківщини на Лиман піти», – зазначає Власенко.

Очільник Сєвєродонецької РДА розповів, що основна увага і надалі залишатиметься на Луганщині. «Навіть якщо 10 червня нічого не відбудеться, вони і надалі штурмуватимуть область тому, що це для них основна мішень з точки зору територій», – поділився Власенко.

З військової точки зору це може бути найшвидша перемога, яку вони здатні здобути і бодай щось принести як успіх з цієї «спецоперації», вважає голова РДА.

Як повідомлялося, Росія вже окупувала 95% Луганської області. Окупанти зруйнували Лисичанськ на 60%.

Напередодні стало відомо, що рашисти намагаются штурмувати Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Раніше Гайдай заявив, що рашисти окупували 95% Луганщини.

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