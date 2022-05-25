Гайдай заявив, що рашисти окупували 95% Луганщини

За словами Гайдая у Сєвєродонецьку та селах громади залишається до 15 тисяч мешканців

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що Російська Федерація окупувала 95% Луганської області. Про це він повідомив під час розмови з російськими журналістами.

Гайдай також повідомив про надзвичайно погане становище на Донбасі, адже Луганщина продовжує стримувати орду, яка знищує наші населені пункти. За його словами обстріли не зупиняються взагалі.

«Вчора ворожа ДРГ вийшла на дорогу, була перестрілка, оркам вдалося навіть поставити свої блок-пости, але …

Сьогодні дорога не перекрита, гумвантажі завезено», – зазначає він.

За словами Гайдая у Сєвєродонецьку та селах громади залишається до 15 тисяч мешканців.

«Загалом на підконтрольній нам Луганщині – більше 40 тисяч людей, з них 99% виїжджати не хочуть», – повідомив голова ОВА.

Також у Луганській області зупинено роботу останньої газорозподільної станції.

У Сєвєродонецьку Луганської області російсько-окупаційні війська навмисне б'ють по місцях скупчення людей, бо знають, де облаштовані бомбосховища.

Напередодні рашисти обстріляли сєвєродонецький «Азот»: є загиблі.