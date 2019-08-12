Стало відомо, про що допитували Порошенка у ДБР



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У понеділок зранку Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань

На думку захисника політика, завдання цих кримінальних справ - здійснювати тиск на Порошенка і його політичну силу

П'ятий президент України Петро Порошенко є свідком у трьох кримінальних провадженнях, які розслідує Державне бюро розслідувань.

Про це сказав журналістам у понеділок адвокат політика Ігор Головань після допиту Порошенка у ДБР, повідомляє Укрінформ.

«Петро Порошенко є свідком у двох провадженнях. Сьогодні нам сказали ще про одне», - зазначив Головань.

Він додав, що перше провадження стосується захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, друге - справи про продаж заводу «Кузня на Рибальському», а третє - щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ «Телеканал «Прямий».

За словами захисника експрезидента, стосовно першого провадження «наразі тиша».