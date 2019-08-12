Стало відомо, про що допитували Порошенка у ДБР
На думку захисника політика, завдання цих кримінальних справ - здійснювати тиск на Порошенка і його політичну силу
П'ятий президент України Петро Порошенко є свідком у трьох кримінальних провадженнях, які розслідує Державне бюро розслідувань.
Про це сказав журналістам у понеділок адвокат політика Ігор Головань після допиту Порошенка у ДБР, повідомляє Укрінформ.
«Петро Порошенко є свідком у двох провадженнях. Сьогодні нам сказали ще про одне», - зазначив Головань.
Він додав, що перше провадження стосується захоплення Росією українських кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, друге - справи про продаж заводу «Кузня на Рибальському», а третє - щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі ТОВ «Телеканал «Прямий».
За словами захисника експрезидента, стосовно першого провадження «наразі тиша».
«Там взагалі не було про що говорити», - додав він.
На думку захисника політика, завдання цих кримінальних справ - здійснювати тиск на Порошенка і його політичну силу.
Він висловив думку, що цей план інспірується та реалізується з держави-агресора.
Як повідомляло агентство, у понеділок зранку Порошенко прибув на допит у Державне бюро розслідувань.
Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба раніше заявив, що його відомство розслідує 11 кримінальних проваджень, у яких фігурує п'ятий президент України Петро Порошенко.
Своєю чергою адвокат Порошенка спростував цю інформацію, заявивши, що експрезидент проходить лише як свідок у двох справах ДБР.
25 липня Порошенко був на допиті в ДБР у справі про продаж заводу «Кузня на Рибальському».
Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що Порошенку не вручали підозр у жодній відкритій кримінальній справі, в кожній із них він є свідком.