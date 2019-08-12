«Свободі слова – Труба». Діти Порошенка мітингують під ДБР



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У мітингу на підтримку Петра Порошенка беруть участь його син і дві доньки. Київ, 12 серпня

До будівлі Бюро прийшов також син екс-президента Михайло і доньки Євгенія та Олександра

Під час допиту експрезидента Петра Порошенка в Держбюро розслідувань в понеділок, 12 серпня, під будівлею відомства тривають два мітинги, в одному з яких беруть участь діти Порошенка.

Зокрема, підтримати Порошенка прийшли також його молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія - та їхні друзі. Дехто з них тримає символіку партії «Європейська солідарність».

У руках у дітей експрезидента - гасла «Четверта влада чи п'ята колона?», «ДБР, чистіть владу, а не медіа», «Свободі слова – Труба». Останню фразу вони скандують.

Як повідомлялося, Порошенко о 9:35 прибув до будівлі ДБР для допиту як свідок в кримінальному провадженні. Справа стосується можливого ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу Прямий.

Під стінами будівлі ДБР зібралося кілька десятків журналістів, а також активісти. Противники Порошенка прийшли з плакатами і виступають в мегафони. Їх налічується кілька десятків.