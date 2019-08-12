  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Свободі слова – Труба». Діти Порошенка мітингують під ДБР

    • Розсилка
    У мітингу на підтримку Петра Порошенка беруть участь його син і дві доньки. Київ, 12 серпня&nbsp; - «Свободі слова – Труба». Діти Порошенка мітингують під ДБР
    У мітингу на підтримку Петра Порошенка беруть участь його син і дві доньки. Київ, 12 серпня 

    До будівлі Бюро прийшов також син екс-президента Михайло і доньки Євгенія та Олександра

    Під час допиту експрезидента Петра Порошенка в Держбюро розслідувань в понеділок, 12 серпня, під будівлею відомства тривають два мітинги, в одному з яких беруть участь діти Порошенка.

    Зокрема, підтримати Порошенка прийшли також його молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія - та їхні друзі. Дехто з них тримає символіку партії «Європейська солідарність».

    У руках у дітей експрезидента - гасла «Четверта влада чи п'ята колона?», «ДБР, чистіть владу, а не медіа», «Свободі слова – Труба». Останню фразу вони скандують.

    Читайте також

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    «Свободі слова – Труба». Діти Порошенка мітингують під ДБР
    «Свободі слова – Труба». Діти Порошенка мітингують під ДБР
    «Свободі слова – Труба». Діти Порошенка мітингують під ДБР

    Як повідомлялося, Порошенко о 9:35 прибув до будівлі ДБР для допиту як свідок в кримінальному провадженні. Справа стосується можливого ухилення від сплати податків при придбанні телеканалу Прямий.

    Під стінами будівлі ДБР зібралося кілька десятків журналістів, а також активісти. Противники Порошенка прийшли з плакатами і виступають в мегафони. Їх налічується кілька десятків.

    Читайте також
    Петро Порошенко Європейська солідарність діти партії допит активісти Державне бюро розслідувань президент влада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ