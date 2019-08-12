  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Слідчі ДБР допитували Порошенка дві години

    • Розсилка
    <span>Петро Порошенко 12 серпня прийшов на допит ДБР</span> - Слідчі ДБР допитували Порошенка дві години
    Петро Порошенко 12 серпня прийшов на допит ДБР
    Фото: 24 канал

    Труба не виключає що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа

    У Державному бюро розслідувань допитали п’ятого президента України Петра Порошенка. Допит тривав дві години. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram.

    «Другий допит експрезидента у ДБР тривав дві години. Сьогодні Петро Порошенко свідчив в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий», - повідомив він.

    Труба також не виключає що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа.

    Читайте також

    «До слова, це зовсім не страшно – всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік», - додав директор Бюро.

    Як повідомлялося, Порошенко о 9:35 прибув до будівлі ДБР для допиту як свідок в кримінальному провадженні. 

    Під час допиту експрезидента Петра Порошенка в Держбюро розслідуваньпід будівлею відомства відбулися два мітинги, в одному з яких брали участь діти Порошенка. Зокрема, підтримати Порошенка прийшли  його молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія - та їхні друзі. Дехто з них тримає символіку партії «Європейська солідарність».

    У руках у дітей експрезидента - гасла «Четверта влада чи п'ята колона?», «ДБР, чистіть владу, а не медіа», «Свободі слова – Труба». Останню фразу вони скандують.


    Читайте також
    Петро Порошенко допит розслідування Державне бюро розслідувань Роман Труба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ