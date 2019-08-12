Слідчі ДБР допитували Порошенка дві години



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Петро Порошенко 12 серпня прийшов на допит ДБР Фото: 24 канал

Труба не виключає що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа

У Державному бюро розслідувань допитали п’ятого президента України Петра Порошенка. Допит тривав дві години. Про це повідомив директор ДБР Роман Труба у Telegram.

«Другий допит експрезидента у ДБР тривав дві години. Сьогодні Петро Порошенко свідчив в рамках кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків під час купівлі-продажу телеканалу «Прямий», - повідомив він.

Труба також не виключає що наступний допит буде проведений із застосуванням поліграфа.

«До слова, це зовсім не страшно – всі наші працівники проходять таке психофізіологічне дослідження кожен рік», - додав директор Бюро.

Як повідомлялося, Порошенко о 9:35 прибув до будівлі ДБР для допиту як свідок в кримінальному провадженні.

Під час допиту експрезидента Петра Порошенка в Держбюро розслідуваньпід будівлею відомства відбулися два мітинги, в одному з яких брали участь діти Порошенка. Зокрема, підтримати Порошенка прийшли його молодші діти: син Михайло та доньки Олександра і Євгенія - та їхні друзі. Дехто з них тримає символіку партії «Європейська солідарність».

У руках у дітей експрезидента - гасла «Четверта влада чи п'ята колона?», «ДБР, чистіть владу, а не медіа», «Свободі слова – Труба». Останню фразу вони скандують.



