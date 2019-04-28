Стало відомо, що постане замість «Укроборонпрому»



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Замість «Укроборонпрому» планують створити окремий державний орган

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Сергій Кривонос заявив, що замість ДК «Укроборонпром» буде створено окремий державний орган із розширеними повноваженнями, повідомила прес-служба РНБО.

«Замість держконцерну буде створений окремий державний орган з розширеними повноваженнями, якому будуть підпорядковані підприємства-учасники концерну», – повідомив Кривонос в ефірі програми «Рандеву» на «5 каналі».

За його словами, реформування ДК «Укроборонпром» сприятиме зменшенню корупційних ризиків у сфері ОПК. «Відповідно до нового законопроекту буде ліквідовано велику кількість існуючих фірм-«прокладок», – зазначив заступник секретаря РНБО.

Також він сказав, що законопроект передбачає підвищення рівня прозорості державного оборонного замовлення.

Як повідомляв «Главком», на розгляд до Верховної Ради подали законопроект, який пропонує ліквідувати «Укроборонпром», а підприємства концерну підпорядкувати уряду. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, 4 березня журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» оприлюднили третю частину розслідування, де фігурують перший заступник Секретаря РНБО Олег Гладковський і нинішній керівник держконцерну «Укроборонпром» Павло Букін.

За даними журналістів, наприкінці 2016 – на початку 2017 років «Укроборонпром» закупив російські деталі для літаків Ан-26, переплативши у 5 разів.



