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    Стало відомо, що постане замість «Укроборонпрому»

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    Стало відомо, що постане замість «Укроборонпрому»

    Замість «Укроборонпрому» планують створити окремий державний орган

    Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Сергій Кривонос заявив, що замість ДК «Укроборонпром» буде створено окремий державний орган із розширеними повноваженнями, повідомила прес-служба РНБО.

    «Замість держконцерну буде створений окремий державний орган з розширеними повноваженнями, якому будуть підпорядковані підприємства-учасники концерну», – повідомив Кривонос в ефірі програми «Рандеву» на «5 каналі».

    За його словами, реформування ДК «Укроборонпром» сприятиме зменшенню корупційних ризиків у сфері ОПК. «Відповідно до нового законопроекту буде ліквідовано велику кількість існуючих фірм-«прокладок», – зазначив заступник секретаря РНБО.

    Також він сказав, що законопроект передбачає підвищення рівня прозорості державного оборонного замовлення.

    Як повідомляв «Главком», на розгляд до Верховної Ради подали законопроект, який пропонує ліквідувати «Укроборонпром», а підприємства концерну підпорядкувати уряду. Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

    Нагадаємо, 4 березня журналісти програми «Наші гроші з Денисом Бігусом» оприлюднили третю частину розслідування, де фігурують перший заступник Секретаря РНБО Олег Гладковський і нинішній керівник держконцерну «Укроборонпром» Павло Букін.

    За даними журналістів, наприкінці 2016 – на початку 2017 років «Укроборонпром» закупив російські деталі для літаків Ан-26, переплативши у 5 разів.


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