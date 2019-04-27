Група депутатів пропонує Верховній Раді ліквідувати «Укроборонпром»
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Підприємства концерну пропонується підпорядкувати уряду
На розгляд до Верховної Ради подали законопроект, який пропонує ліквідувати «Укроборонпром», а підприємства концерну підпорядкувати уряду.
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Зазначається, що авторами законопроекту виступили Сергій Пашинський, Іван Вінник, Тетяна Чорновол, Андрій Тетерук та інші.
У пояснювальній записці йдеться про те, що метою проекту закону є вдосконалення механізму управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі, підвищення економії та ефективності використання бюджетних коштів внаслідок забезпечення прозорості й відкритості проведення закупівель для потреб оборони.
«З метою підвищення ефективності управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі законопроектом запропоновано внести зміни до ЗУ «Про особливості управління об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» в частині ліквідації Державного концерну «Укроборонпром» та підпорядкування підприємств-учасників Концерну Центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну військово-промислову політику, формування якого передбачено ст. 23 Закону України «Про національну безпеку України», - йдеться у документі.
Раніше голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Сергій Пашинський запропонував одразу після ухвалення мовного закону підтримати законопроект №10248 про внесення докорінних змін в діяльність військово-промислового комплексу країни.
До слова, директор Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома» заявив, що реформа оборонно-промислового комплексу повинна включати кілька складових, зокрема припинення практики ручного управління.