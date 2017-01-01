Стало відомо, скільки «українців рятують економіку Польщі» (документ)

У постреволюційний період серед українців різко виріс інтерес до заробіток у сусідній європейській країні

Міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційні дані щодо легального короткострокового працевлаштування громадян України у Польщі протягом останніх восьми років. Таку відповідь від МЗС отримав «Главком» на інформаційний запит. Згідно з наявною інформацією, суттєвий ріст заробітчан почав фіксуватися з 2014 року – тоді



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У постреволюційний період серед українців різко виріс інтерес до заробіток у сусідній європейській країні

Міністерство закордонних справ України оприлюднило офіційні дані щодо легального короткострокового працевлаштування громадян України у Польщі протягом останніх восьми років.

Таку відповідь від МЗС отримав «Главком» на інформаційний запит.

Згідно з наявною інформацією, суттєвий ріст заробітчан почав фіксуватися з 2014 року – тоді 373 тис. українців побували в Польщі з метою заробляння грошей. Водночас у 2013 році трохи більше 80 тис. співвітчизників їздили на заробітки до сусідньої європейської країни.

У 2015-2016 роках тенденція заробітчанства у Польщі продовжувала бити нові рекорди, відповідно, 762,7 тис. і 1,2 млн. українців.

За I півріччя 2017 року легальним короткостроковим працевлаштуванням у Польщі скористалося 904,8 тис. українців.

Статистику заробітчан вдалося одержати на підставі декларацій про намір доручити працю іноземцю, виданих в повітових управліннях праці Польщі.

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Раніше голова українського МЗС Павло Клімкін заявив, що українські заробітчани вносять значущий вклад до економіки Польщ

«Ми (українці, - ред.) реально рятуємо польську економіку, оскільки українці там працюють. Я знаю випадки, коли українцям пропонують більшу зарплатню, оскільки вони більш гнучкі, дуже сфокусовані на тому, що роблять», - сказав він в ефірі «112 Україна».

Нагадаємо, що з січня 2018 року у Польщі набувають чинності нові правила працевлаштування іноземців. Про таке повідомила директор Повітового управління праці у місті Ґруєць Мажанна Скочек, передає Польське радіо.

Так, з наступного року декларацію про намір працевлаштувати іноземця, яку видають роботодавцеві безкоштовно, замінять платні дозволи на сезонні роботи, зокрема – рільництво, садівництво, роботу в туристичній та гастрономічній галузі.