Стало відомо, як Савченко свідчила проти Пашинського у Генпрокуратурі

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Надія Савченко

Про те, що Пашинський роздавав зброю, Савченко лише припустила?

Свідчення нардепа Надії Савченко у справах Майдану, які вона давала у Генпрокуратурі, пов’язані з подіями ранку 20 лютого 2014 року і перебуванням там нині вже народного депутата Сергія Пашинського. Про це в інтерв’ю «Главкому» розказав начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

«Але якщо у ЗМІ були категоричні твердження про заведення снайперів та їхній інструктаж, то у свідченнях це вже не фактаж, а припущення: «якщо він там був, то я припускаю, що…». Тобто у протоколі допиту цього не звучало: саме з такими формулюваннями – про роздачу зброї. Усе, про що вона сказала, перевіряється», - зауважив він і додав, що інших деталей поки розголошувати не може.

Нагадаємо, раніше Савченко заявляла у ЗМІ, що бачила, як Пашинський роздавав снайперам зброю.

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