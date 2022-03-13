Стало відомо, яка кількість російських солдат продовжує воювати проти України

31 батальйонно-тактична група російської армії фактично повністю втратила свою боєздатність

Начальник Головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов повідомив, що в Україні залишається 86 тис. російських військових (або 63 батальйонно-тактичні групи), які ще ведуть певні дії. Про це він зазначив в інтерв’ю «Радіо Свобода».

При цьому головний розвідник визнав: нікому в керівництві Росії, окрім Путіна і Шойгу, не подобається ця військова авантюра. Наразі втрачено боєздатність 18 батальйонно-тактичних груп росармії, а повністю знищено 13 батальонно-тактичних груп. Отже, 31 батальйонно-тактична група фактично повністю втратила свою боєздатність, додав Кирило Буданов.

«Зараз йде абсолютно відкрита фаза війни. Всі виснажені. Російська сторона, нікому не вірте, вони досить сильно виснажуються. Так, у них є ресурси, щоб продовжити цю війну ще досить тривалий проміжок часу. Проте ніхто, окрім двох людей там, а це Путін та Шойгу, не в захваті від цієї військової авантюри. І чим більше вона буде продовжуватись, тим більше буде проблем у Росії», – наголосив начальник Головного управління розвідки міноборони.

Нагадаємо, що в Україні триває 18-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», міністерство оборони України вже декілька днів поспіль подає у своїх зведеннях одну й ту ж цифру знищених ворогів – понад 12 тисяч. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, чом це число не змінюється.

«Де загиблі вороги? Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто, як він руйнує наші міста і села. Але, підрахунок втрат особового складу ворога – далеко не першочергова справа на місці подій», – сказала Ганна Маляр.