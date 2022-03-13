Де загиблі вороги? Міноборони пояснило, чому число вбитих росіян кілька днів не змінюється

Росія вже втратила понад 12 тисяч своїх бійців

Підрахунок втрат особового складу ворога – далеко не першочергова справа на місці подій

Міністерство оборони України вже декілька днів поспіль подає у своїх зведеннях одну й ту ж цифру знищених ворогів – понад 12 тисяч. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр пояснила, чом це число не змінюється.

«Де загиблі вороги? Не хвилюйтесь, ворога люто знищують. Так само люто, як він руйнує наші міста і села. Але, підрахунок втрат особового складу ворога – далеко не першочергова справа на місці подій», – сказала Ганна Маляр.

Крім того, щодня ситуація динамічно змінюється і станом на зараз противника зупинено і немає такого інтенсивного активного протистояння, як це було ще декілька днів тому.

Зниження інтенсивності наступального потенціалу противника як раз свідчить про дійсно великі втрати і потребу у доукомплектуванні особового складу.

«Треба розуміти, що підрахунок втрат ворога під час активної фази війни дуже ускладнено. Є декілька методик підрахунку, які використовуються. Тобто після бою ніхто не ходить з калькулятором, якщо говорити дуже спрощено. Цифри надходять від різних джерел, часто з запізненням на декілька діб. Усе залежить від ситуації на місці», – пояснила заступниця міністра оборони України.

Раніше президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні розповів, що нині є майже 13 тисяч убитих окупантів за 18 днів. Це вже більше, ніж в обох Чеченських війнах. Росія втратила тисячі одиниць військової техніки, вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів.

Також радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів про ситуацію станом на ранок 13 березня.

Арестович також додав, що здійснюються дипломатичні та гуманітарні зусилля для евакуації мирних мешканців із оточених міст.

Нагадаємо, російські окупанти намагаються обійти Миколаїв, щоб напасти на Одесу. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони Великої Британії.

Також російсько-окупаційні війська здійснили авіаудар по Миколаєву. Внаслідок чого 13 березня загинули девятеро людей.