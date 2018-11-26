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    Стан одного із поранених українських моряків критичний – Єльченко

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    <span>РФ захопила три українських кораблі</span> - Стан одного із поранених українських моряків критичний – Єльченко
    РФ захопила три українських кораблі

    В результаті атаки РФ в Керченській протоці спецназ ФСБ РФ, як повідомив Єльченко, захопив 23 членів екіпажу

    Один з поранених російськими прикордонниками в Керченській протоці українських моряків перебуває в критичному стані.

    Про це повідомив постпред України Володимир Єльченко на засіданні Радбезу ООН в понеділок, 26 листопада.

    «Шість українських моряків поранені, троє з них важко. Відповідно до попередньої інформації, одна людина знаходиться в критичному стані», - заявив Єльченко.

    Він зазначив, що в результаті атаки в Керченській протоці 25 листопада спецназ ФСБ РФ захопив три українські кораблі і 23 членів екіпажу.

    Нагадаємо, Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ.

    Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією. 

    Президент Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

    Джерело: Українська правда

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