Стан одного із поранених українських моряків критичний – Єльченко



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РФ захопила три українських кораблі

В результаті атаки РФ в Керченській протоці спецназ ФСБ РФ, як повідомив Єльченко, захопив 23 членів екіпажу

Один з поранених російськими прикордонниками в Керченській протоці українських моряків перебуває в критичному стані.

Про це повідомив постпред України Володимир Єльченко на засіданні Радбезу ООН в понеділок, 26 листопада.

«Шість українських моряків поранені, троє з них важко. Відповідно до попередньої інформації, одна людина знаходиться в критичному стані», - заявив Єльченко.

Він зазначив, що в результаті атаки в Керченській протоці 25 листопада спецназ ФСБ РФ захопив три українські кораблі і 23 членів екіпажу.

Нагадаємо, Генсек Ради Європи зробив заяву щодо ситуації в Азовському морі. Ягланд, зокрема, нагадав, що Азовське море та Керченська протока є спільними територіальними водами України та РФ.

Україна готує заяву до Європейського суду з прав людини щодо захисту прав українських військових моряків, захоплених 25 листопада Російською Федерацією.

Президент Петро Порошенко звернувся до керівництва Російської Федерації з вимогою звільнити українських моряків та кораблі, затримані в Керченській протоці.

Джерело: Українська правда