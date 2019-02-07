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    Стародавня церква-фортеця перейшла до Православної церкви України

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    Свято-Покровська&nbsp;церква-фортеця ХV століття - Стародавня церква-фортеця перейшла до Православної церкви України
    Свято-Покровська церква-фортеця ХV століття

    Парафія приєдналася до Помісної церкви без священика

    Свято-Покровська церква-фортеця ХV століття, яка розташовується у селі Сутківці Хмельницької області перейшла до Православної церкви України.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній Махота.

    Зазначається, що перехід парафії з Російської православної церкви в Україні (колишня УПЦ МП) відбувся 7 лютого.

    Також митрополит вказав, що парафія приєдналася до Помісної церкви без священика.

    Нагадаємо, станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храми УПЦ МП.

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