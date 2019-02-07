Стародавня церква-фортеця перейшла до Православної церкви України
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Свято-Покровська церква-фортеця ХV століття
Парафія приєдналася до Помісної церкви без священика
Свято-Покровська церква-фортеця ХV століття, яка розташовується у селі Сутківці Хмельницької області перейшла до Православної церкви України.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив митрополит Хмельницький і Кам'янець-Подільський Антоній Махота.
Зазначається, що перехід парафії з Російської православної церкви в Україні (колишня УПЦ МП) відбувся 7 лютого.
Також митрополит вказав, що парафія приєдналася до Помісної церкви без священика.
Нагадаємо, станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храми УПЦ МП.
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