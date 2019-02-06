До Православної церкви України перейшли вже 217 парафій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За 4 лютого перейшли шість парафій, а 5 лютого - чотири

Станом на 6 лютого до Православної церкви України перейшли 217 парафіяльних храми УПЦ МП. Про це свідчать дані з карти переходів до Помісної церкви з УПЦ МП, передає УНН з посиланням на дані Релігійної інформаційної служби України.

За даними карти, за 4 лютого до ПЦУ перейшли шість парафій: Свято-Дмитрівська церква с. Тисовець, Свято-Успенська церква с. Товтри та церква Святого Євангеліста Іоанна с. П'ядиківці у Чернівецькій області; церква Покрови Пресвятої Богородиці с. Матвіївці у Тернопільській області; церква Вознесіння Господнього с. Рівне у Рівненській області та церква с. Високе у Вінницькій області.

Крім того, за минулу добу, 5 лютого, до Помісної церкви перейшли чотири парафії – церква Святого Архістратига Михаїла с. Мирове у Тернопільській області; Свято-Покровська церква с. Малі Дорогостаї у Рівненській області; церква Преображення Господнього с. Квасів у Волинській області та церква Святого Димитрія Солунського с. Кузьминці у Вінницькій області.

Як відомо, 5 лютого у Митрополичому будинку при Соборі Святої Софії Київської відбулося засідання Священного синоду Помісної української православної церкви.

Під час засідання було вирішено, що Святіший патріарх Філарет продовжує керівництво Київською єпархією у складі парафій та монастирів Києва (за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря), які до 15 грудня 2018 року перебували у його підпорядкуванні як патріарха Київського і всієї Руси-України.

Крім того сьогодні Православна церква України затвердила склад першого Синоду – до нього увійшли 12 архієреїв на чолі з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм.

Читайте також: