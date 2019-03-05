Стартує медіа-марафон, присвячений 5-й річниці громадянського спротиву Донбасу російській окупації



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Під час медіа-марафону буде показано 10 документальних відеороликів з циклу «Громадянський спротив Донбасу», в яких розповідаються факти розгортання російської окупації Донбасу

5 березня об 11:00 у прес-центрі ІА «Главком» проходить прес-конференція на тему: «День громадянського спротиву Донбасу російській окупації».

Запрошені гості: Еміне Джапарова, перший заступник міністра інформаційної політики України; Дмитро Ткаченко, керівник аналітичного центру «Фабрика думки «Донбас», радник міністра інформаційної політики України; Володимир В’ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті; Ігор Козловський, вчений-релігієзнавець, в’язень сумління окупаційної адміністрації РФ в Донецькій області, організатор молитовного марафону «За мир та Україну» в м. Донецьку в 2014 році; Олег Саакян, політолог, Наталя Веселова, народний депутат України; Роман Світан, радник голови Донецької ОДА в 2014 році; Сергій Косяк, пастор, волонтер, організатор молитовного марафону «За мир та Україну» в м. Донецьку в 2014 році; Сергій Гармаш, шеф-редактор видання www.ostro.org, координатор «Комітету патріотичних сил Донбасу» в 2014 році; Тетяна Дурнєва, виконавчий директор ГО «Група Впливу», спів координатор «Комітету патріотичних сил Донбасу» в 2014 році.

Під час прес-конференції буде оголошено про початок медіа-марафону, присвяченому п’ятій річниці громадянського спротиву Донбасу російській окупації. Дату «5 березня» обрано невипадково. Саме 5 березня 2014 року у Донецьку відбувся один із перших мирних мітингів за єдину Україну: «10000 сміливих за 45 мільйонів єдиних». Протягом весни 2014 року на Донбасі відбулося ще багато мітингів. Однак 5 березня він був найчисельнішим і, на жаль, останнім мирним. Вже 13 березня 2014 року було вбито громадського активіста, учасника «Революції гідності» Дмитра Чернявського.

Під час медіа-марафону буде показано 10 документальних відеороликів з циклу «Громадянський спротив Донбасу», в яких розповідаються факти розгортання російської окупації Донбасу. Але головним є те, що в них зафільмовано той потужний сміливий громадянський спротив, який чинили місцеві активісти, прості жителі Донбасу. Чисельні проукраїнські мітинги та акції громадянського спротиву, релігійний та культурний спротив, формування волонтерського, партизанського рухів та руху добровольців.