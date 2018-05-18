Став відомим склад нового російського уряду
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Кардинальних змін у складі російського уряду не відбулося
Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв на зустрічі з президентом Володимиром Путіним в Сочі представив кандидатів до нового складу уряду. Про це повідомляє «РИА «Новости».
Кардинальних змін не відбулося.
Перепризначення:
Сергій Лавров - на пост глави МЗС;
Сергій Шойгу - на пост міністра оборони;
Максим Топілін - на пост міністра праці і соцзахисту;
Володимир Колокольцев - на пост глави МВС;
Вероніка Скворцова - на посаду голови МОЗ;
Денис Мантуров - міністр торгівлі і промисловості;
Віце-прем'єри:
Тетяна Голікова - відповідальна за соцблок; напередодні вона покинула пост керівника Рахункової палати;
Ольга Голодець - віце-прем'єр з питань спорту та культури;
Юрій Трутнєв;
Нові призначення:
Євген Зінічев - глава МНС. Раніше крісло займав Володимир Пучков;
Михайло Котюк - міністр науки і вищої освіти;
Володимир Якушев - міністр будівництва і ЖКГ.
Як повідомлялось, раніше у ЗМІ курсували чутки про те, що Лавров може піти у відставку за станом здоров'я.
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