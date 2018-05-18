Став відомим склад нового російського уряду

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Дмитро Медведєв

Кардинальних змін у складі російського уряду не відбулося

Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв на зустрічі з президентом Володимиром Путіним в Сочі представив кандидатів до нового складу уряду. Про це повідомляє «РИА «Новости».

Кардинальних змін не відбулося.

Перепризначення:

Сергій Лавров - на пост глави МЗС;

Сергій Шойгу - на пост міністра оборони;

Максим Топілін - на пост міністра праці і соцзахисту;

Володимир Колокольцев - на пост глави МВС;

Вероніка Скворцова - на посаду голови МОЗ;

Денис Мантуров - міністр торгівлі і промисловості;

Віце-прем'єри:

Тетяна Голікова - відповідальна за соцблок; напередодні вона покинула пост керівника Рахункової палати;

Ольга Голодець - віце-прем'єр з питань спорту та культури;

Юрій Трутнєв;

Нові призначення:

Євген Зінічев - глава МНС. Раніше крісло займав Володимир Пучков;

Михайло Котюк - міністр науки і вищої освіти;

Володимир Якушев - міністр будівництва і ЖКГ.

Як повідомлялось, раніше у ЗМІ курсували чутки про те, що Лавров може піти у відставку за станом здоров'я.

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