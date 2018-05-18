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    Став відомим склад нового російського уряду

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    Дмитро Медведєв
    Дмитро Медведєв

    Кардинальних змін у складі російського уряду не відбулося

    Прем'єр-міністр Дмитро Медведєв на зустрічі з президентом Володимиром Путіним в Сочі представив кандидатів до нового складу уряду. Про це повідомляє «РИА «Новости».

    Кардинальних змін не відбулося.

    Перепризначення:

    Сергій Лавров - на пост глави МЗС;

    Сергій Шойгу - на пост міністра оборони;

    Максим Топілін - на пост міністра праці і соцзахисту;

    Володимир Колокольцев - на пост глави МВС;

    Вероніка Скворцова - на посаду голови МОЗ;

    Денис Мантуров - міністр торгівлі і промисловості;

    Віце-прем'єри:

    Тетяна Голікова - відповідальна за соцблок; напередодні вона покинула пост керівника Рахункової палати;

    Ольга Голодець - віце-прем'єр з питань спорту та культури;

    Юрій Трутнєв;

    Нові призначення:

    Євген Зінічев - глава МНС. Раніше крісло займав Володимир Пучков;

    Михайло Котюк - міністр науки і вищої освіти;

    Володимир Якушев - міністр будівництва і ЖКГ.

    Як повідомлялось, раніше у ЗМІ курсували чутки про те, що Лавров може піти у відставку за станом здоров'я.

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