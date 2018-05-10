Дімон і його команда. Яким бачить новий російський уряд Путін

Нерозлучний тандем

Старі обличчя та… зміна курсу?

У вівторок, 8 травня, держдума РФ затвердила Дмитра Медведєва на посаді прем’єр-міністра. За нього віддали голос 379 депутатів, проти - 56. Після голосування президент Путін підписав указ про призначення Медведєва.

Як відомо, інавгурація самого Путіна, який вже вчетверте обраний президентом, відбулась напередодні - 7 травня.

Перевірений Діма…

У тому, що керувати урядом продовжить Медведєв, ані у російських політологів, ані у журналістів, сумнівів не було. Навіть попри заяви КПРФ, що їхня політсила не підтримуватиме цю кандидатуру, ще перед початком консультацій щодо голосування за главу уряду з комуністами та «Справедливою Росією», російська Вікіпедія вже написала про «другий уряд Медведєва».

Якщо відслідкувати останні події, можна припустити, що Путін хотів дещо підвищити статус свого соратника в очах російського політикуму. Тому господар Кремля зробив невелику поблажку своєму соратнику. Саме так російські ЗМІ розцінюють те, що Медведєв сам оприлюднив список своїх заступниківу майбутньому уряді. Показово, що це зробив не президент, бо ж саме глава держави призначає у Росії віце-прем’єрів (формально за пропозицією прем’єра) та прем’єрів (за погодженням з думою). Можна припустити, що Медведєв не сам укладав цей перелік, однак факт є фактом: прізвища вперше пролунали саме з його вуст.

Як відомо, минулого року російський опозиціонер Олексій Навальний випустив фільм-розслідування про Медведєва «Он вам не Димон», в якому йшлося про розкішні маєтки, яхту, гаджети та дорогий одяг старого-нового прем’єра.

Перед тим Медведєв «прославився» фразою «Денег нет, но вы держитесь», яку він сказав під час спілкування з пенсіонерами окупованого Криму у відповідь на прохання про індексацію виплат.

…і його команда

Сюрпризів у новій-старій урядовій команді немає, але кадрові перестановки помітні. Так, першим заступником Медведєва буде Антон Сілуанов, який у попередньому уряді обіймав посаду міністра фінансів. З рік тому у ЗМІ курсували чутки, що Сілуанов – один із можливих наступників Путіна. До слова, аналітики прогнозують, що екс-голову Мінфіну Олексія Кудріна буде призначено на високу посаду в адміністрації президента. «Кудрін - це «духовний батько» Сілуанова, людина, до якої майбутній перший віце-прем'єр ставиться як до наставника», - пише російська преса і відразу робить висновок: якщо таке призначення відбудеться, воно означатиме, що усі рішення ухвалюватимуть виключно у Кремлі, а уряд виконуватиме суто технічну функцію їхнього втілення. До слова, напередодні в іноземних ЗМІ курсували чутки про те, що Кудрін після інавгурації Путіна отримає «якусь важливу посаду», відповідатиме за «налагоджування стосунків між РФ, США та Євросоюзом».

Віце-прем'єром з питань сільського господарства стане Олексій Гордєєв. Він вже був керівником російського агросектора з 1999-го по 2009 рік і як міністр, і як віце-прем'єр. Перед поверненням у Москву майже 8 років керував Воронезькою областю та кілька місяців був повноважним представником президента в Центральному федеральному окрузі. Ще одне повернення до урядових лав - Тетяна Голікова, вона керувала російською соціальною сферою з 2007-го по 2012 рік на посаді міністра. Тепер буде робити те ж саме, але вже як віце-прем'єр. Перед поверненням в уряд чиновниця 5 років очолювала Рахункову палату РФ. Голікова – дружина ще одного екс-урядовця, колишнього міністра енергетики, промисловості РФ Віктора Христенка.

Старий друг Путіна Віталій Мутко залишиться в уряді, щоправда, дещо зміниться сфера його компетенції: з кабінету віце-прем'єра РФ з питань спорту, туризму і молодіжної політики Мутко переїде до іншого – віце-прем’єра з будівництва. «Непотоплюваний Мутко. Не народись красивим, не народися щасливим, не народися багатим. А народись майбутнім колегою Володимира Путіна у мерії Санкт-Петербурга», - так жартують про кадрові досягнення цього чиновника російські журналісти.

До складу уряду РФ увійде Максим Акімов. 48-річний чиновник отримав посаду віце-прем'єра з питань транспорту. Втім, Акімов – не «свіжа кров» для російської політики, бо він встиг попрацювати мером Калуги і заступником губернатора Калузької області, а також першим заступником керівника апарату уряду. Акімов має репутацію хорошого адміністратора і новатора, водночас дивним чином йому вдалося завоювати повагу консервативної старої кремлівської гвардії.

У списку, оприлюдненому Медведєвим, не пролунали прізвища віце-прем’єрів Ігоря Шувалова, Аркадія Дворковича і Дмитра Рогозіна (останнього замінить нинішній заступник міністра оборони Юрій Борисов).

Рогозін відомий низкою випадів проти України. Приміром, у березні минулого року у себе на сторінці у Facebook він розмістив вірш власного авторства «Реп України». У вірші йдеться про те, що з Україною сталося щось недобре внаслідок впливу ззовні. Однак джерела цього впливу не вказуються. Нині цей допис у соцмережі є недоступним.

Влітку минулого року Рогозін іронічно прокоментував подарунок, який глава МЗС України Павло Клімкін вибрав для генерального секретаря ООН. Так, на своїй сторінці в Twitter російський віце-прем'єр зробив ретвіт допису Клімкіна, який написав про те, як подарував вишиванку Антоніу Гутеррішу. Рогозін прокоментував: «Він ще й шиє на дому».

Рогозін також прославився тим, що постійно потрапляв у дивні ситуації. Приміром, у 2016 році він прострелив собі ногу. Це сталося під час зйомок кліпу, в якому чиновник демонструє вміння стріляти з двох рук – він випадково натиснув на спусковий гачок.

Крім того, новим віце-прем'єром і керівником апарату уряду стане Костянтин Чуйченко – один із давніх і надійних соратників Медведєва. Він прийде на місце любителя морських прогулянок Сергія Приходька (саме він «засвітився» на скандальних відео Насті Рибки та Олега Дерипаски на яхті). Втім російські журналісти припускають, що для цих звільнених кадрів підготовані не менш ласі посади. Однак які саме – поки що таємниця.

«У цілому цей склад уряду видається більш сильним, більш зрозумілим, в ньому менше політичних фігур (таких як Рогозін), але більше міцних «адміністраторів», і він більш «путінський»: новий кабінет міністрів швидше відображає процес конвергенції (об’єднання, - «Главком») адміністрації президента і уряду», - роблять висновок російські журналісти.

«Суперуказ»

Крім кадрових перестановок ходять чутки і про оновлення курсу Путіна: якщо раніше всі гроші з бюджету скеровувалися на посилення армії, то нині глава РФ вирішив згадати про народ. Експерт, директор Центру політологічних досліджень Фінансового університету, Павло Салін стверджує: новий уряд у своїй роботі керуватиметься «суперуказом» Путіна, який повинен визначити «національні цілі розвитку Росії» аж до 2024 року.

«Соціалка» знаходиться в пріоритеті. Є запит населення на підвищення рівня життя, а не кількісних показників... Влада будувала на цьому свою виборчу кампанію, і зараз необхідно відпрацьовувати аванси, які були видані населенням», - зазначив Салін. За його словами, також поки що в секретному документі «будуть прописані завдання в галузі культури». Нагадаємо, що в квітні Путін розподілив сотню грантів на творчі проекти.

«Це повинно бути на зразок дорожньої карти, тобто не тільки кінцеві результати, а й проміжні, і найголовніше - способи досягнення цих проміжних показників», - підсумував експерт.

Наталія Сокирчук, «Главком»