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    Степанов розказав, у яких регіонах 1 вересня не відкриються школи

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    В &laquo;зеленыйї&raquo;, &laquo;жовтыйї&raquo;, &laquo;помаранчевый&raquo; зонах школи працюватимуть у звичайному режимі з чітким дотриманням правил безпеки в умовах коронавірусу - Степанов розказав, у яких регіонах 1 вересня не відкриються школи
    В «зеленыйї», «жовтыйї», «помаранчевый» зонах школи працюватимуть у звичайному режимі з чітким дотриманням правил безпеки в умовах коронавірусу

    Школи не працюватимуть в тих містах чи районах, де буде встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки

    Школи в Україні не працюватимуть у тих містах, які належатимуть до «червоної» зони карантину. В інших регіонах школи працюватимуть з дотриманням правил безпеки в умовах пандемії коронавірусу. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    «Якщо ми говоримо про наше карантинне правило, яке встановлено в країні, і саме встановлено умовами адаптивного карантину, то у нас школи не працюватимуть в тих містах чи районах, де буде встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки», — сказав Степанов.

    Міністр наголосив, що в інших зонах: «зеленої», «жовтої», «помаранчевої», школи працюватимуть у звичайному режимі з чітким дотриманням правил безпеки в умовах коронавірусу. «Це і користування масками, і обмеження, які вводяться», — додав міністр.

    До «червоної» зони за рівнем епідемічної небезпеки в зв'язку зі значним поширенням Covid-19 віднесли такі населені пункти і райони:

    • Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області;
    • місто Самбір Львівської області;
    • місто Біляївка Одеської області;
    • місто Дубно, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;
    • Кіцманський район Чернівецької області.

    Оновлений розділ буде діяти протягом 14 днів з 17 серпня.

    До цього в «червоній» зоні були Тернопіль, Луцьк та Кіцманський район Чернівецької області.

    міністр школа Максим Степанов карантин коронавірус
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