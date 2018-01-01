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    Столичний ресторан відмовився обслужити українською мовою заступника міністра

    Заступнику міністра соціальної політики відмовили у ресторані в обслуговуванні державною мовою
    Ресторан «Угорський дім» на вул. Велика Васильківська 111/113 відмовився обслужити українською мовою заступника міністра соціальної політики Наталію Федорович. Про це чиновниця повідомила на своїй сторінці у Facebook. За її словами, офіціант та адміністратор категорично не погодились обслуговувати заступника міністра державною мовою.
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    Заступнику міністра соціальної політики відмовили у ресторані в обслуговуванні державною мовою

    Ресторан «Угорський дім» на вул. Велика Васильківська 111/113 відмовився обслужити українською мовою заступника міністра соціальної політики Наталію Федорович. Про це чиновниця повідомила на своїй сторінці у Facebook.

    За її словами, офіціант та адміністратор категорично не погодились обслуговувати заступника міністра державною мовою. Інцидент стався у суботу, 10 лютого.

    «Навіть зауваження та великі прохання були безрезультатні. Ще раз - це була категорична позиція співробітників закладу. Висновки робіть самі», - зазначила чиновниця.

    Федорович в іншому пості закликала людей утримуватися від насильства.

    «Я закликаю вас утриматися від грубості, а тим більше - від радикальних емоційних закликів як при поширенні, так й при обговоренні мого допису. Замість того, аби витрачати час та сили на надмірну рефлексію навколо проблеми, краще зосередитися на її вирішенні. Адже ми українці», - написала вона.

    Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини, в тому числі і шляхів врегулювання мовного питання.

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