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    МЗС узгодило з Угорщиною шляхи врегулювання мовного питання

    МЗС України про зустріч з угорською стороною: «Крок по кроку до нормальності»
    У Міністерстві закордонних справ повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини, в тому числі і шляхів врегулювання мовного питання. Про це у своєму Twitter у середу ввечері написав заступник глави МЗС України Василь Боднар за результатами візиту в Закарпатську область. «З обережним оптимізмом можна сказати, що тривалі
    • Сьогодні, 22:39
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    <p>Заступник глави МЗС України Василь Боднар (ліворуч) після зустрічі з угорською стороною в Ужгороді</p>

    Заступник глави МЗС України Василь Боднар (ліворуч) після зустрічі з угорською стороною в Ужгороді

    МЗС України про зустріч з угорською стороною: «Крок по кроку до нормальності»

    У Міністерстві закордонних справ повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини, в тому числі і шляхів врегулювання мовного питання.

    Про це у своєму Twitter у середу ввечері написав заступник глави МЗС України Василь Боднар за результатами візиту в Закарпатську область.

    «З обережним оптимізмом можна сказати, що тривалі переговори з угорською стороною завершилися узгодженням ключових позицій: про шляхи врегулювання мовного питання, започаткування спільного прикордонного контролю, розвиток прикордонної інфраструктури. Крок по кроку до нормальності» - зазначив дипломат.

    Як відомо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що Міносвіти вирішило відкласти мовний закон на п’ять років.

    Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

    Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія, заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

    8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

    Читайте також: Закон про освіту. Венеційська комісія погодилася з вимогами Лариси Ніцой?

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