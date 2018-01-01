МЗС узгодило з Угорщиною шляхи врегулювання мовного питання

МЗС України про зустріч з угорською стороною: «Крок по кроку до нормальності»

У Міністерстві закордонних справ повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини, в тому числі і шляхів врегулювання мовного питання. Про це у своєму Twitter у середу ввечері написав заступник глави МЗС України Василь Боднар за результатами візиту в Закарпатську область. «З обережним оптимізмом можна сказати, що тривалі



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Заступник глави МЗС України Василь Боднар (ліворуч) після зустрічі з угорською стороною в Ужгороді

МЗС України про зустріч з угорською стороною: «Крок по кроку до нормальності»

У Міністерстві закордонних справ повідомили про узгодження ключових питань з представниками Угорщини, в тому числі і шляхів врегулювання мовного питання.

Про це у своєму Twitter у середу ввечері написав заступник глави МЗС України Василь Боднар за результатами візиту в Закарпатську область.

«З обережним оптимізмом можна сказати, що тривалі переговори з угорською стороною завершилися узгодженням ключових позицій: про шляхи врегулювання мовного питання, започаткування спільного прикордонного контролю, розвиток прикордонної інфраструктури. Крок по кроку до нормальності» - зазначив дипломат.

З обережним оптимізмом можна сказати, що тривалі переговори з угорською стороною завершилися узгодженням ключових позицій: про шляхи врегулювання "мовного питання", започаткування спільного прикордонного контролю, розвиток прикордонної інфраструктури.Крок по кроку до нормальності pic.twitter.com/EZlNxbgFqi — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) 7 лютого 2018 р.

Як відомо, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич повідомила, що Міносвіти вирішило відкласти мовний закон на п’ять років.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила новий закон «Про освіту». 25 вересня президент Петро Порошенко підписав закон про освіту, він набув чинності.

Низка країн, зокрема Угорщина і Румунія, заявили про «дискримінаційність» українського закону про освіту.

8 грудня Венеціанська комісія прийняла рішення щодо положень нового закону України «Про освіту» стосовно викладання державною мовою, мовою меншин та іншими мовами.

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