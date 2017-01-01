Столтенберг : НАТО відновлює контакти з Росією по військових каналах
- Сьогодні, 19:09
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Ініціатива щодо відновлення контактів по військовій лінії була висунута під час засідання Ради Росія-НАТО
НАТО працює над відновленням контактів з Росією по військових каналах, зокрема, для посилення безпеки у повітрі над Балтійським морем.
Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції у Брюсселі.
«Після довгої перерви у використанні контактів по військовій лінії ці канали були використані главою військового комітету та головнокомандуючим військами НАТО в Європі. Вони обидва дивляться, як зробити так, щоб ці канали функціонували», - сказав Cтолтенберг.
За його словами, ініціатива щодо відновлення контактів по військовій лінії була висунута під час засідання Ради Росія-НАТО.
«Важливо, щоб сторони інформували одна одну щодо навчань, тому що це допомагає прозорості, передбачуваності, тому що коли є більше військової діяльності, ризики збільшуються, і важливо запобігти нещасним випадкам», - сказав генсек НАТО.
Нагадаємо, голова Місії України при НАТО Вадим Пристайко висловив занепокоєння стосовно активізації Альянсом контактів з Росією на тлі її військової агресії проти України.